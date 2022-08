O candidato a deputado estadual Wendel Lima (PTB), realizou nesta quinta-feira (25) os primeiros atos da campanha de rua. Após realizar um giro com carro de som pelos bairros de Guarapari aconteceu na inauguração do comitê, em Muquiçaba. O evento contou com a presença de lideranças, vereadores, amigos e apoiadores de campanha

A programação iniciou às 18 horas, com a concentração em frente ao comitê que também contou com um adesivaço dos carros. “Hoje marcamos o início de uma caminhada em nossa cidade e também pelo Estado. Estou muito feliz com o envolvimento das pessoas que estiveram aqui comigo hoje na inauguração do comitê de campanha. Serão dias intensos e de muito trabalho, conversando com as comunidades, olhando no olho e com muito dialogo para entender as demandas da nossa sociedade para juntos transformarmos nosso Estado ”, destacou Wendel.

Wendel disse que se sente extremamente honrado por ser candidato a deputado estadual, principalmente com o objetivo maior que é representar o município de Guarapari na Assembleia Legislativa.

“Fico feliz pelo reconhecimento dos resultados do meu trabalho. Estamos prontos para lutar por melhores condições de vida para a nossa população, valorizando sempre a nossa região, hoje me sinto apto a concorrer a vaga, seja pela minha experiência política, seja pela viabilidade do projeto e por meus posicionamentos públicos e políticos”, acrescentou Wendel.

Quem é Wendel Lima? . Aos 34 anos, Wendel iniciou a trajetória política em 2017, quando foi eleito o vereador mais votado naquela legislatura, foi reeleito em 2020 e é atual presidente da Câmara Municipal de Guarapari.