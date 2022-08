Um homem de 49 anos, suspeito de ter estuprado e engravidado a enteada de 13 anos, foi preso no distrito de Salomélia, na cidade de Ibicaraí, na Bahia, nessa quarta-feira (24). Ele foi detido pela Polícia Militar da Bahia (PMBA), após informações repassadas pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros. A mãe adotiva da vítima também vai responder pelo mesmo crime.

Pinheiros. As investigações tiveram início no momento em que o Conselho Tutelar de Pinheiros recebeu uma denúncia de que a menor de 13 anos estaria grávida de cinco meses. A denúncia foi recebida no dia 1º de junho de 2020 e repassada para a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que instaurou um Inquérito Policial.

“Com a intensificação das investigações, apurou-se que a criança havia nascido na cidade de São Mateus, em 22 de setembro de 2020, no Hospital Maternidade de São Mateus, sem novos atendimentos médicos na unidade, e a família teria sumido”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.

Abortos. Durante as diligências, os policiais constataram que o padrasto abusava sexualmente da adolescente, que teria ficado grávida outras vezes, mas tendo abortado por ordem dele. Além disso, o suspeito agredia a vítima e a proibia de frequentar a escola. As investigações apuraram também que a mãe da criança era contundente e sabia dos abusos.

Bahia. Após ter expedido o mandado de prisão temporária, a Delegacia de Pinheiros entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia, que realizou a prisão. Na residência, estavam a adolescente, a criança, a mãe adotiva e o padrasto.

Estupro de vulnerável. O suspeito foi encaminhado à delegacia da região e, posteriormente, será recambiado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Tanto o homem quanto a mãe da vítima serão indiciados pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima e a criança foram encaminhadas a uma casa abrigo de um município da Bahia.