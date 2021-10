No programa Em Destaque de hoje você confere dois assuntos interessantes. O primeiro é uma receita muito saborosa preparada por nossa amiga Bia Mozer, diretamente do restaurante Pratão Capixaba, em homenagem ao Dia da Moqueca, que foi comemorada no dia 30 de setembro.

Também nesta edição, temos uma entrevista especial, que marca a estreia de nosso novo estúdio, com sexóloga e especialista em terapia sexual, Flaviane Brandemberg, que já lançou dois livros em sua carreira e nos trouxe muitos assuntos bacanas e dicas sobre sexo.

O programa de hoje está imperdível. Clique no vídeo e confira essa edição especial preparada com muito carinho para vocês.