A Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, está com vagas abertas para as funções de instalador e reparador de linhas, supervisor comercial e-commerce, consultor predial, assistente operacional de telefonia, assistente de mídias digitais, operador de telemarketing, operador de suporte técnico, supervisor comercial e vendedor externo.

A atuação dos profissionais será em Vila Velha, Vitória ou Serra, exceto para a vaga de supervisor comercial, que terá os municípios de Linhares ou São Mateus como local de trabalho.

Os selecionados terão salário compatível com o mercado e benefícios como alimentação, plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-farmácia. Interessados devem enviar currículo para vagas@loga.net.br com o nome da função no assunto.

Mais informações sobre as vagas estão disponíveis abaixo:

Vaga: Instalador e reparador de linhas

Atribuições: manutenção preventiva e corretiva; instalação, montagem, reparo e teste de rede ótica.

Pré-requisitos: experiência com instalação de internet residencial, ensino médio completo, CNH B.

Local: Vila Velha.

Vaga: Supervisor comercial e-commerce

Atribuições: controlar projetos de e-commerce, monitorar e melhorar desempenho de site, tratamento de vendas estagnadas, propor ações de estímulo de vendas, acompanhar campanhas de marketing.

Pré-requisitos: experiência de 1 ano na área, curso superior em Administração ou afins, CNH B.

Local: Vila Velha.

Vaga: Consultor predial

Atribuições: levar termos de adequação para edifícios, tirar dúvidas sobre processos de adequação, informar valores dos planos, prospectar prédios, participar de ações.

Pré-requisitos: ensino médio completo, desejável graduação em áreas administrativa ou comercial.

Local: Vila Velha e Vitória.

Vaga: Operador de suporte técnico

Atribuições: atender solicitações técnicas e financeiras de clientes, prestar suporte, cumprir a padronização de atendimento ao cliente.

Pré-requisitos: experiência em solução de rede, conhecimento da plataforma Windows, curso técnico em redes ou cursando engenharia elétrica ou de computação.

Local: Vila Velha.

Vaga: Operador de telefonia

Atribuições: receber demanda do suporte de primeiro nível de telefonia móvel/fixa para identificação do problema; receber solicitação de portabilidade do comercial e proceder junto ao parceiro; monitorar sistemas e equipamentos; configurar aparelhos conforme serviço contratado.

Pré-requisitos: experiência de 1 ano, curso superior completo.

Local: Vila Velha.

Vaga: Assistente de mídias digitais

Atribuições: realizar vendas pelas redes sociais; produzir posts e anúncios para prospectar clientes; tirar dúvidas e dar orientações para o cliente da base.

Pré-requisitos: experiência com vendas pelas redes sociais, conhecimento do pacote office, ensino médio.

Local: Vila Velha.

Vaga: Operador de telemarketing

Atribuições: realizar vendas por telefone; tirar dúvidas e dar orientações para o cliente da base; tratar clientes pessoalmente; imputar atendimentos no sistema; manipular planilha de controle de vendas; prospectar novos clientes; cumprir metas de vendas e administrativas.

Pré-requisitos: experiência de 2 anos na área, conhecimento do pacote office, ensino médio, curso de atendimento ao cliente.

Local: Vila Velha.

Vaga: Supervisor comercial

Atribuições: acompanhar performance do vendedor; realizar reuniões diárias de alinhamento com a equipe; treinar a equipe; medir satisfação do cliente; propor e realizar ações; acompanhar a concorrência; cuidar da marca e materiais de marketing.

Pré-requisitos: experiência de 3 anos como supervisor.

Local: Linhares ou São Mateus.

Vaga: Vendedor externo

Atribuições: realizar abordagem de clientes porta a porta, venda de plano de internet por fibra óptica, participação em ações comerciais, cumprir metas diárias de captação de leads.

Pré-requisitos: experiência com vendas porta a porta de no mínimo 1 ano.

Local: Serra e Vitória.