A ação foi efetivada por policiais militares do 10º Batalhão e ocorreu no bairro Adalberto Simão Nader na noite desta última terça-feira (19). Ao todo, foram apreendidos uma submetralhadora com mira laser improvisada, munições, drogas, material de embalo e uma touca ninja, além de R$45 em espécie.

Todas as apreensões ocorreram enquanto os militares estavam fazendo uma patrulha de rotina no bairro, quando avistaram um homem com atitudes suspeitas, seguindo então para a abordagem.

Ao perceber que os policiais estavam indo abordá-lo, o homem conseguiu fugir, mas no local onde estava, os agentes localizaram diversos materiais ilícitos, como a submetralhadora com mira improvisada, uma porção de pó de crack, um porta munições, uma touca ninja, materiais de embalo para drogas, R$45 em espécie e 82 munições calibre 380.

Logo após a descoberta dos materiais, uma mulher se aproximou dos guardas e se identificou como esposa do suspeito que havia fugido, confirmando que os ilícitos pertenciam a ele. A moça foi detida e encaminhada junto dos materiais para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.