Militares da 10ª Cia Ind apreenderam, nesse fim de semana entorpecentes no município de Anchieta. No domingo (17), durante patrulhamento na praia Costa Azul, em Iriri, policiais abordaram dois indivíduos em atitude suspeita, apreendend9o com eles 18 comprimidos de ecstasy, uma porção de haxixe e R$665,00 em espécie.

No sábado (16), militares abordaram uma motocicleta suspeita durante o cerco tático na rodovia próximo à Samarco e, com seus ocupantes encontraram 11 pinos de cocaína, uma pedra de crack, além de quantia em dinheiro. Todos os detidos, bem como os materiais apreendidos, foram encaminhados para o plantão policial para o registro das ocorrências.