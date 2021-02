Com o Carnaval próximo de começar, muitos comerciantes ainda se sentem inseguros em Guarapari devido às grandes restrições que estão sofrendo. Durante as últimas semanas com o risco alto, houve vários relatos de donos de estabelecimentos que precisaram expulsar os clientes após às 20 horas, temendo uma fiscalização. Para impedir isso e permitir o funcionamento no melhor momento econômico do ano, várias entidades se reuniram em apoio ao movimento “Queremos Trabalhar”.

Tentando resgatar o fim do verão e todo o caixa que seria necessário para durar o restante do ano, comerciantes, funcionários e empresários se juntaram em diversos protestos, como o que aconteceu em janeiro, passando por diversos bairros da cidade e o que aconteceu em fevereiro, com carros bloqueando uma pista da ponte como forma de chamar atenção para o problema.

Entidades como a Associação de Bares, Restaurantes e Casas Noturnas (Abrecan), Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (Sindicig) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL – Guarapari) se uniram e manifestaram as preocupações diretamente com o governo estadual, pedindo maior flexibilização nos horários do comércio guarapariense.

Marcelo Meira, presidente da Abrecan, comentou sobre a importância de juntar os protocolos sanitários com um horário de atendimento maior, evitando aglomerações e conseguindo promover um distanciamento social entre os clientes.

“Se você adentrar em um estabelecimento que segue os protocolos sanitários e dispõe de distanciamento, cobrança e uso da máscara, álcool em gel e banheiro com sabonete para lavar as mãos, não tem porque impor uma restrição de funcionamento até às 22 horas, isso aglomera mais pessoas e acaba indo contra tudo isso que é feito”, disse Marcelo.

Que continua. “Achamos correto e temos que cobrar para que sejam seguidas as medidas de segurança, mas precisamos de uma flexibilização nos horários, porque não estender até às 2 horas ou restringir durante a manhã? Nosso setor de alimentação noturna é quem mais sofre e, se não pudermos abrir durante o carnaval, precisaremos fechar mais de 300 estabelecimentos e demitir cerca de 2.500 empregados.”

Já Rodolfo Mai, presidente do Sindicig, também comentou sobre o apoio que o sindicato dá para este movimento, citando como foi difícil o ano de 2020 para os comerciantes da cidade e como diversos setores foram impactados pelas restrições.

“A gente não vê mal nenhum para a saúde pública se forem abertos seguindo as medidas impostas, nós estamos passando por anos difíceis para a economia desde que a Samarco fechou. O ano de 2020 foi muito difícil, o povo conseguiu sobreviver com o verão e carnaval do ano passado, mas agora se prepararam para vender e estão perdendo estoque. A fiscalização estadual parece exclusiva para Guarapari, atuando sem o mínimo de sensibilidade”, cita Rodolfo.

Finalizando com. “As restrições do comércio impactam também nosso setor da construção civil, eu tinha clientes que pretendiam comprar um imóvel aqui e viria durante o carnaval, mas desiste após ver a cidade toda fechada, sem um restaurante para jantar ou uma loja para ir à noite, todos os setores sentem os impactos dessas restrições, quando o turismo não pode acontecer a economia inteira sente o golpe.”

Aguinaldo Ferreira, presidente do CDL, contou que o comércio tradicional não foi muito afetado por poder abrir nos horários normais, porém toda a economia sentiu o golpe dos outros setores que não puderam abrir, já que são importantes geradores de empregos.

“Apesar de termos o comércio com restrição de horário, o comércio tradicional, que funcionava até às 18h ou 19h, está abrindo normalmente, porém precisamos nos preocupar com os bares e restaurantes por exemplo, já que são importantes geradores de empregos e fazem a economia rodar em Guarapari, se não houver faturamento neste carnaval, teremos desemprego em massa”, relatou Aguinaldo.

Continuando com. “Estamos em um momento muito delicado, mas também não podemos esquecer do caos econômico com as restrições como estão sendo feitas, sempre defendemos que mesmo com tempo de funcionamento, é preciso ter um período de pelo menos 1 hora de dispersão, presenciamos cenas desagradáveis de moradores e turistas sendo expulsos de estabelecimentos.”

E finalizou falando sobre a possibilidade de o risco moderado valer a partir do sábado. “O secretário de economia disse que caso o risco baixe vai haver uma negociação para que as regras valham a partir deste sábado, para que o comércio consiga aproveitar.”