A equipe de dança, cover capixaba do grupo Now United, está à procura de novos talentos para ingressarem ao conjunto. O Now United Capixaba, composto por nove jovens de Guarapari, é um projeto-tributo ao grupo global pop Now United.

De acordo com o membro Leonardo Brandão, o grupo tem o fundamento de trazer visibilidade à cidade saúde através da arte. “O projeto tem como objetivo visibilizar a cidade de Guarapari e transformar o mundo por meio da música e da dança, além de ressaltar o respeito à diversidade”, conta Leonardo.

Apresentações ao público. “A primeira aparição e lançamento do grupo foi dia 23 de Novembro no 1° Festival de Cultura LGBTI+ na Serra, onde receberam o título de Artista revelação LGBTI+”, afirma o membro e dançarino Leonardo Brandão. “O segundo show foi no dia 01 de Dezembro no “XXI Manifesto LGBTI+ da Serra” onde teve cerca de 15 mil pessoas. Desde então o grupo vem sendo reconhecido por vários cantos do estado”, conclui o dançarino.

Inscrições. Para se inscrever na seleção de novos membros do Now United Capixaba, basta ter, no mínimo, quinze anos completos, ser do sexo feminino, residir em Guarapari ou em região próxima e saber o básico de dança. Poder se apresentar dentro e fora da cidade, além de confirmar disponibilidade e compromisso com os ensaios do grupo, são requisitos também. Os membros restantes podem escolher representar as artistas Savannah, Joalin, Sofya e Heyoon. Você pode se cadastrar aqui.

SERVIÇOS

Now United Capixaba

Instagram // WhatsApp // Facebook