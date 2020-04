A Secretaria Estadual da Saúde (SESA) registrou três novos óbitos pela Covid-19, neste domingo (19), totalizando 33.

As mortes registradas são de uma mulher de 61 anos, moradora de Presidente Kennedy, que estava internada no Hospital Estadual Dório Silva; uma mulher de 59 anos, moradora de Vila Velha, internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves; e de um homem de 86 anos, morador de Serra, que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Todos apresentavam comorbidades.

UTI. Dos casos confirmados até este domingo (19), 122 estão internados. Desses, 58 encontram-se em hospitais privados, sendo 28 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e 64 pacientes internados nos hospitais estaduais de referência à Covid-19, desses, 39 estão em UTI.

Guarapari. Guarapari está até o momento com 9 casos confirmados de Coronavírus (Santa Mônica, Centro, Muquiçaba (2), Camurugi, Itapebussu, Meaípe e Parque Areia Petra) e outros 31 casos em investigação.

Mundo. No mundo são 2.382.064 casos confirmados, 611.791 recuperados e 165.636 mortes

Brasil. O Ministério da Saúde confirmou neste domingo mais 115 mortes causadas pelo novo coronavírus no país, totalizando 2.462 e 38.654 infecções confirmadas. A taxa de letalidade é de 6,4%. São Paulo continua sendo o Estado com maior incidência da covid-19, com 14.267 ocorrências e 1.015 mortes. É seguido por Rio, Ceará e Pernambuco.