Na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério de Saúde confirmou o primeiro caso do Coronavírus no Brasil e em toda a América Latina. O portador é um homem de 61 anos que mora em São Paulo, capital, e viajou pela Itália de 9 a 21 de fevereiro. Ele está sob quarentena domiciliar. Estão sob observação também 30 integrantes da família.

Além do senhor infectado pelo Covid-19, há outras 29 pessoas em investigação em todo o Brasil, sendo que um desses suspeitos se encontrava em território capixaba. 59 suspeitas foram descartadas até a conclusão desta edição. Devem ser postas em investigação também os 16 outros passageiros que compartilharam voo com o homem infectado.

De acordo com o Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, o portador do Coronavírus é hipertenso e, por ter mais de 60 anos, está no grupo de pacientes de maior risco. Entretanto, no caso específico dele, os sintomas são amenos e a doença ainda não evoluiu para algo mais grave.

O Covid-19. O novo coronavírus se manifesta através de febre e tosse seca. Após uma semana, aproximadamente, surge o sintoma de dificuldades para respirar. A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que, com base nos dados adquiridos com 44 mil infectados pelo vírus, 81% desenvolvem sintomas leves, 14% desenvolvem sintomas graves e apenas 5% ficam em estado crítico. Ainda de acordo com a OMS, a proporção de mortes pela doença aparentemente é baixa, mas as estatísticas ainda não são confiáveis.

Coronavírus no Espírito Santo. Outro homem, que veio de viagem da Itália, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Carapina, na Serra. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) descartou o primeiro suspeito do novo coronavírus no estado, uma vez que, assim que o paciente foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, foi diagnosticado com Influenza A.