Dados do Painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde mostram que a situação da pandemia este longe de ser resolvida. Entre esta quarta-feira (19) e ontem (20) foram contabilizados mais 10.071 casos de Covid no ES. O total de casos no Estado chegou a 700.707.

Foram contabilizadas nove mortes pela doença em 24 horas. Sendo assim, o Estado chegou a 13.404 óbitos por covid-19 registrados desde o início da pandemia. O painel mostra que 628.374 pessoas conseguiram se recuperar da doença no Estado.

Municípios. A Serra é o município capixaba com o maior número de pessoas infectadas desde o início da pandemia. Ao todo, foram contabilizados 87.436 casos da doença na cidade. Vila Velha está n segunda colocação, com 87.088 casos registrados desde o início da pandemia. Vitória está em terceiro, com 77.310 registros confirmados da doença. Em Cariacica, 57.285 casos foram contabilizados.

Mortes. Vila Velha também é o município com o maior número de mortes por covid-19: 1.845. A Serra é o segundo, registrando 1.621, depois vem Cariacica, com 1.479 e Vitória com 1.318 óbitos.