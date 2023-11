O cenário esportivo de Guarapari se prepara para receber o aguardado Campeonato Estadual de Luta Olímpica, que acontecerá na Quadra do Rio Branco, anexa ao Complexo Esportivo Maurice Santos, no próximo domingo (26), a partir das 7h da manhã. A competição marca o retorno do evento ao calendário estadual após dois anos de ausência e promete ser um espetáculo de habilidade atlética e determinação.

Organização. Este ano, a organização do campeonato está sob a liderança de Fernanda Mazzelli, atleta guarapariense consagrada em competições nacionais e internacionais de Jiu Jitsu. Fernanda assumiu a presidência da Federação Espírito Santense de Lutas Associadas (Fesla) e tem como missão impulsionar o esporte na região.

“Após dois anos sem o campeonato estadual, temos o objetivo de alavancar o esporte olímpico. A luta olímpica tem três estilos: o estilo livre feminino, estilo livre masculino e a greco-romana”, explicou ela.

Esporte. O campeonato será aberto ao público e contará com a participação de atletas de todas as idades, desde a categoria infantil até o adulto master. A diversidade de categorias promete envolver a comunidade local e incentivar a prática da luta olímpica entre os mais jovens.

“Teremos atletas de Guarapari, bolsistas inclusive, que representam não só o Espírito Santo, mas o Brasil. Temos um projeto de luta olímpica em Guarapari com o apoio da Confederação Brasileira de Wrestling. Para o campeonato, nós contamos com o respaldo do Governo do Estado e da CBW”, destacou a presidente da Fesla.

Serviço

Campeonato Estadual de Luta Olímpica

Data: 26 de novembro (domingo)

Horário: a partir de 7h

Local: Quadra do Rio Branco, anexa ao Complexo Esportivo Maurice Santos