A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismos e Cultura (Setac), abriu o Edital de Chamamento Público para o credenciamento e seleção de pessoa jurídica, para comercialização em Food Trucks e Food Bikes, do Esquina da Cultura 2022.

O evento vai ocorrer em dois finais de semana, nos dias 22, 23, e 29, 30 de julho, na avenida Joaquim da Silva Lima, Centro de Guarapari.

As inscrições vão até o dia 8 de junho, e os interessados devem comparecer à sede da Setac, na Av. Munir Abud, Nº 234, na Praia do Morro, no horário de 09h às 17h.

Todos os detalhes estão presentes no edital que pode ser acessado aqui: 20220520093341-edital-setec-n-005-2022 (1)