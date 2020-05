O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), em conjunto com os consórcios operadores do Sistema Transcol e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, já distribuiu, desde a última semana, mais de 140 mil máscaras para passageiros que utilizam o sistema Transcol.

Com um média de distribuição diária de 20 mil máscaras, a ação já foi realizada nos terminais de Campo Grande e Itacibá (Cariacica); Laranjeiras e Carapina (Serra); e Vila Velha e Ibes (Vila Velha). Nesta quarta-feira (13), a distribuição acontece no Terminal Jardim América (Cariacica); Nesta quinta-feira (14), no Terminal Jacaraípe (Serra); e na sexta-feira no Terminal São Torquato, entre o fim do dia e o início da noite.

Cada kit entregue traz duas máscaras e um panfleto com instruções para acorreta utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI). É muito importante que a população faça uso da máscara sempre que sair de casa e também ao usar o transporte público.

Confira o cronograma de distribuição para a próxima semana (de 18 a 22 de maio)

18/05 – T. Campo Grande – manhã

19/05 – T. Laranjeiras – tarde/noite

20/05 – T. Vila Velha – tarde/ noite

21/05 – T. Itacibá – tarde/noite

22/05 – T. Carapina – manhã