Um ex-servidor público de Guarapari emprestou sua moto, uma Twister 250, para um colega da igreja, e o homem desapareceu. O combinado era devolver a moto na tarde desta segunda-feira (17), mas a moto e ele não foram mais localizados.

Preocupados, amigos do servidor público pedem ajuda. “Meu namorado conhecia ele da igreja, e o ontem ele pediu a moto para fazer um trabalho em São Miguel, e combinou de entregar às 17h. Mas ele não chegou. Conseguimos falar com ele às 19h30, e ele disse que estava perto da UPA, no Ipiranga. Fomos até lá para pegar a moto, mas ele sumiu, e não atendeu mais o telefone”, explicou Carol Mello, namorada do servidor público.

O homem que desapareceu com a moto trabalha em uma distribuidora de bebidas na Praia do Morro. O casal foi até o local, e descobriu que ele não foi trabalhar, e está devendo R$ 600 no emprego.

Quem tiver alguma informação sobre o veículo, pode entrar em contato com os donos da moto através do telefone (27) 99801 0505 ou 99986 5603, ou entrar em contato direto com a polícia, através do 190.