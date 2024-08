Guarapari está prestes a receber uma atração que promete se tornar um dos maiores pontos turísticos da região: a Terra dos Dinos. Inspirado no sucesso do parque temático de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a nova unidade será instalada na região de Buenos Aires, ocupando uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados. A previsão é que o parque seja inaugurado em 2025.

O Conceito e Sucesso do Parque

Desde sua abertura em 2022, a Terra dos Dinos se consolidou como um dos parques temáticos mais populares do Brasil, atraindo mais de 350 mil visitantes em seu primeiro ano de funcionamento.

O conceito do parque é transportar os visitantes para a era dos dinossauros, com mais de 40 réplicas em tamanho real, muitas delas animatrônicas, espalhadas por uma trilha na mata. Além dos dinossauros, o parque oferece outras atrações, como tirolesa, grutas e o maior trenó de montanha da América Latina, com 1,2 quilômetros de extensão.

Atrações em Guarapari

A nova unidade em Guarapari seguirá o mesmo conceito, mas promete trazer ainda mais inovações. Além das réplicas de dinossauros, o parque terá novas atrações que estão sendo desenvolvidas exclusivamente para o local. Com a expectativa de atrair turistas de todo o Brasil, a Terra dos Dinos de Guarapari surge como um importante investimento para a economia local, fortalecendo o turismo na região.

Os ingressos devem seguir a mesma política de preços da unidade fluminense, com entradas a partir de R$ 64,00 (meia) para o acesso à trilha dos dinossauros, e valores adicionais para as atrações como a tirolesa e o trenó de montanha. A estimativa é que, assim como em Miguel Pereira, o parque capixaba se torne um dos destinos favoritos para famílias e amantes de aventura.

Impacto Econômico e Futuro da Terra dos Dinos

A expansão do parque no Espírito Santo é resultado de uma parceria entre o empresário carioca Márcio Clare, idealizador do Terra dos Dinos, e o capixaba Maely Coelho. O sucesso do empreendimento original, que teve um crescimento expressivo de 893% em 2023, motivou Clare a expandir a marca para outros estados. Além de Guarapari, o parque terá uma nova unidade em Campos do Jordão, em São Paulo, prevista para ser inaugurada no mesmo período.

A expectativa é que a Terra dos Dinos se torne um marco no turismo capixaba, atraindo milhares de visitantes e gerando empregos diretos e indiretos na região. Com essa expansão, o parque pretende consolidar-se como uma das principais atrações turísticas do Brasil, oferecendo uma experiência única e educativa sobre a era dos dinossauros.

O futuro do Terra dos Dinos parece promissor, com planos de continuar expandindo para outras regiões do país. Para Guarapari, a chegada do parque representa uma oportunidade de fortalecer sua posição como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo, oferecendo uma nova opção de lazer para residentes e turistas.

