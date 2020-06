“As medidas incluem a obrigatoriedade de ter medidores de temperatura, distanciamento entre cadeiras, convidados inicialmente com máscaras, oferecimento de buffet somente à francesa – as pessoas não poderão se servir por conta própria, e é claro, ainda mais rigor na higienização do ambiente e manipulação dos alimentos”, enumerou Ivete Guimarães.

A live de abertura aconteceu na noite desta segunda (22), com a diretora do Guará Centro de Eventos e organizadora da Exponoivas, Ivete Guimarães, e a coordenadora e cerimonialista Marinete Miranda. O tema não poderia ser mais oportuno: o futuro do setor de festas.

Enquanto não é possível realizar o evento presencial, a Exponoivas Guarapari encontrou uma nova maneira de se fazer presente durante a pandemia da Covid-19: uma jornada de lives com profissionais da área de festa confirmados. As transmissões acontecem no perfil do Instagram @exponoivasguarapari.

No dia seguinte (23), foi a vez do fotógrafo Hugo Pires falar sobre o processo de captar as melhores imagens nos ensaios de casal, com a live “Psicologia na Fotografia: o sentimento certo no mom certo”. Hoje, quinta-feira (25) o encontro é com o DJ Ivo Furtado, que irá explicar como definir as trilhas sonoras de festas de casamento e de 15 anos.

Segundo a coordenadora da Exponoivas, Marinete Miranda, a expectativa é transmitir três lives semanais, às segundas, terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas. As transmissões da próxima semana serão com os fotógrafos Felipe Vieira na segunda (29) e Renan Alves na terça (30) e Ana Paula Meriguete na quinta (02 de julho).

“Temos nosso calendário preenchido até o mês de agosto e os próximos a agendar. São fornecedores das áreas de fotografia, música, bolos e doces, perfumaria, enxoval, cerimonialistas… Enfim, toda uma rede de profissionais que estão usando este momento de pausa para capacitação e preparação para oferecer seus produtos e serviços na área de festas com ainda mais qualidade e segurança quando tudo normalizar”, destaca.

Para quem não puder assistir ao vivo ou desejar rever, todos os vídeos serão disponibilizados posteriormente no IGTV da Exponoivas Guarapari. Quem tiver alguma dúvida, também pode fazer perguntas via direct ou nos comentários. “A participação do público é essencial, pois é para ele que estamos realizando tudo isso. Contamos com vocês!”, finaliza Ivete.

Serviço: “Jornada de Lives Exponoivas Guarapari”

Todas as segundas, terças e quintas às 20h no Instagram @exponoivasguarapari