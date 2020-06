O aplicativo WhatsApp, pertencente ao Facebook, está limitando o encaminhamento de mensagens instantâneas. Segundo o blog oficial da plataforma, desde a criação da ferramenta ‘limite de encaminhamento’, as mensagens diminuíram em 25%.

Para a professora de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter, Maria Carolina Avis, a iniciativa é para mostrar a verdadeira utilidade da plataforma. ‘‘A intenção do WhatsApp é ser um aplicativo de troca de mensagens reais e pessoais, e o compartilhamento de links e notícias aumenta a probabilidade de disseminação de notícias falsas”.

É preciso se prevenir para não cair em fake news. ‘‘Se a mensagem veio com as duas setas, que demonstra que a informação foi recompartilhada, olhos abertos. É o momento de pesquisar antes de acreditar no que diz essa mensagem. Durante a pandemia, o WhatsApp preparou uma página especial em seu blog oficial para compartilhar notícias verificadas e verdadeiras. Outra dica é verificar se os canais de comunicação publicaram essa notícia. Se for verdadeira, vários sites mencionarão. Cuidado com os erros de português, comuns em mensagens falsas. Prefira usar sites oficiais para manter-se informado’’, conclui.

Desde que aumentou a disseminação de informações falsas, a plataforma vem testando várias ferramentas para diminuir o encaminhamento dessas mensagens. ‘‘Antes de compartilhar alguma mensagem, é preciso considerar que essa simples ação pode fazer com que muita gente veja também uma mentira. Os possíveis efeitos colaterais disso podem ser péssimos’’, diz a especialista.

Fonte: Página 1 Comunicação