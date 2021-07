Com a visão de desenvolvimentista do prefeito Fabrício Petri , no início do ano a Prefeitura de Anchieta aderiu ao Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

O programa tem a ver com ambiência de negócios e está estruturado em nove eixos de trabalho, voltado para a gestão pública. Na terça (13) o Sebrae apresentou o diagnóstico com os primeiros resultados de algumas ações que já são desenvolvidas e sugerindo outras.

A apresentação foi realizada por técnicos do Sebrae e pelo diretor superintendente do órgão, José Eugênio Vieira. O encontro ocorreu no auditório da secretaria de Agricultura e Abastecimento e contou com a participação dos secretários e gerentes municipais e do prefeito Fabrício Petri.

Agora, conforme a comissão que acompanha a iniciativa, a gestão municipal irá analisar e discutir quais ações e projetos serão desenvolvidos até 2024 com o propósito de estimular o empreendedorismo e contribuir para a geração de emprego e renda para as famílias de Anchieta. O programa, que tem parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), capacita prefeito, gestores e servidores para que possam aplicar ações no desenvolvimento do ambiente empreendedor no município.

O programa está estruturado em nove eixos de trabalho, sendo: Gestão Pública Empreendedora, Desburocratização, Educação Empreendedora, Compras Governamentais, Salas do Empreendedor, Inovação, Inclusão Produtiva, Projetos Especiais e Desenvolvimento Territorial.

Conforme o Sabrae-ES, o município só poderá ser considerado uma Cidade Empreendedora quando cumprir todas as etapas do programa. “Anchieta têm muitas características positivas e isso é um diferencial”, destacou Vieira.

Com a adesão ao programa, a Prefeitura de Anchieta se comprometeu a buscar melhorias para influenciar e fortalecer a performance empreendedora da cidade. Na prática, o programa irá assistir os empreendimentos interessados por meio de um conjunto de consultoria por meio de cursos e conteúdos. Depois será possível mapear a evolução do empreendedor a partir do programa, avaliar e auxiliar. “Com o diagnóstico interno da administração em mãos e a sugestões de soluções, iremos traçar nosso planejamento para cumprir as metas do programa e tornar Anchieta uma cidade totalmente empreendedora”, disse o prefeito Fabrício Petri.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, Paula Louzada, o programa veio em boa hora e irá promover o desenvolvimento econômico de Anchieta com o apoio da gestão pública, fortalecendo os micros e os pequenos empresários. “Os eixos do programa fazem parte das nossas metas de gestão e estão relacionados ao Programa Anchieta Criativa e Empreendedora. Com ele, vamos aperfeiçoar nossos fluxos”, disse Louzada.

Recentemente o município foi apontado como um dos sete municípios do país com maior número de atividades econômicas abertas sem necessidade de licenças e alvarás, conforme o Ranking Nacional de Dispensa de Alvarás e Licenças, elaborado pelo Ministério da Economia.

Após o encontro a equipe do Sebrae-ES foi conhecer de perto as ações da Sala do Empreendedor de Anchieta, situada no Centro Administrativo II.