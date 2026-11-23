O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para o período de 4 a 15 de dezembro de 2026 o julgamento das ações que questionam a validade da chamada Lei da Dosimetria. A análise ocorrerá no plenário virtual da Corte — ambiente eletrônico em que os ministros registram seus votos dentro do prazo estipulado — e poderá definir se a legislação é válida e se pode reduzir penas, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A norma em discussão é a Lei nº 15.402/2026, aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada em maio deste ano após a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A legislação modificou trechos do Código Penal e da Lei de Execução Penal, introduzindo novos critérios para progressão de regime e remição de pena, além de uma causa especial de diminuição de pena para crimes cometidos em contexto de multidão.

Essas regras podem beneficiar réus e condenados pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, entre eles Jair Bolsonaro. Por ser o relator dos processos que contestam a constitucionalidade da lei, Moraes solicitou a inclusão do tema na pauta sem depender de iniciativa da presidência da Corte. A movimentação se deu após cobranças feitas pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela liberação das ações.

Suspensão e Trâmite no Supremo

Antes de agendar o julgamento, Moraes havia suspendido a aplicação da lei até que o plenário do STF apreciasse os processos, que estavam sem movimentação na Corte desde julho. A suspensão ocorreu depois que a defesa de uma mulher condenada pelos atos de 8 de janeiro pediu a redução da pena com base na nova legislação. Para o ministro, não cabia analisar pedidos individuais de diminuição de condenação enquanto a validade da própria lei estivesse sob questionamento.

Projeções e Cenário Atual

Durante a tramitação do projeto na Câmara, em abril, cálculos apresentados pelo relator da proposta na Casa, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), indicavam que a pena de Bolsonaro poderia ter redução próxima a 24% caso a lei passasse a valer:

Pena total projetada: Passaria de 27 anos e três meses para 20 anos e oito meses ;

Tempo antes da progressão: Estimativa de cumprir cerca de três anos e quatro meses em regime fechado antes de pedir progressão;

Permanência efetiva: Estimativa em torno de dois anos e quatro meses no regime fechado.

O texto ressalta que essas estimativas foram elaboradas durante o debate legislativo e não equivalem a decisão judicial sobre a condenação do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar atualmente por determinação de Moraes. Além disso, o julgamento marcado para dezembro não implica redução automática de pena nem alteração imediata no regime de cumprimento: o STF decidirá primeiro sobre a validade da Lei da Dosimetria e, somente depois dessa definição, serão avaliados os eventuais reflexos da norma em cada caso.