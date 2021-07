Policiais militares pertencentes a unidades operacionais do Comando de Polícia Ostensiva Sul (CPO Sul) participaram de um mutirão para doação de sangue na última terça (13) e quarta-feira (14).

A iniciativa levou 40 militares do 3º Batalhão, em Alegre, e da 9ª Companhia Independente, em Marataízes, até o município de Cachoeiro de Itapemirim para realizar a doação de sangue nos hospitais Santa Casa de Misericórdia e Evangélico.

Nós doamos o sangue pela sociedade. A ação faz parte da campanha “Polícia Militar. Nós doamos o sangue pela sociedade”, criada com o objetivo de reforçar os estoques dos bancos de sangue que atendem aos municípios do Sul do Estado, que especialmente neste período pandêmico sofrem com a queda de doadores.

De acordo com o comandante do CPO Sul, coronel Gunther Wagner Miranda, a iniciativa é um gesto de solidariedade da Corporação. “Através da doação de sangue nossos militares cumprem a nobre missão de proteger a sociedade e salvar vidas”.

O comandante do 3° Batalhão, tenente-coronel Emerson Bariani, também ressaltou a importância da participação de todos neste gesto humanitário, e destacou: “O 3° BPM em seus 44 anos de história é referência na participação em projetos sociais em toda região do Caparaó, se fazendo presente em todos municípios que compõem sua área de atuação, buscando ativamente participar de ações filantrópicas e solidárias, como arrecadação de alimentos e agora nessa campanha coordenado pelo CPO Sul”.

Guilherme Polastrelli, enfermeiro do Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro, elogia a iniciativa da PM por ter chegado em boa hora e contribuir para salvar muitas vidas. “Agradecemos à Polícia Militar por entender a necessidade da doação de sangue. Os policiais já fazem um trabalho importante para proteger a sociedade e esse gesto solidário só vem somar à contribuição que já realizam diariamente para a população”, ressaltou

Os estoques dos bancos de sangue estão constantemente necessitando de doadores voluntários. Na Região Sul as coletas podem ser agendadas diretamente nos hospitais:

Hospital Evangélico

Segunda a sexta-feira de 07h às 16h.

Sábados de 07h às 11h.

(28) 3526-6232

Santa Casa de Misericórdia

Segunda a sexta-feira de 07h às 16h.

Sábados de 07h às 11h.

(28) 2101-2123