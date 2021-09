A faculdade Pitágoras de Guarapari está disponibilizando, de forma totalmente gratuita, 180 opções de cursos de EXTENSÃO EAD. Os cursos possuem uma carga horaria total de 80 horas e servem para aqueles que querem agregar conhecimento, vislumbrando o aprendizado a modo potencializar sua vida profissional.

Todos os cursos serão certificados. São várias opções de cursos em diversas áreas de conhecimento, como administração, direito, engenharia e etc. Tudo 100% online. É uma oportunidade para quem quer melhorar o currículo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de Setembro e serão gratuitas, ou seja, curso de extensão integral e certificado com custo zero.

Para realizar cadastro, basta clicar aqui.