O Portal 27 recebeu, nos últimos dias, diversas mensagens dos leitores, questionando a veracidade de uma informação compartilhada pelo WhatsApp. A mensagem, compartilhada na rede social, afirmava que o recebimento de cestas básicas, diante da pandemia, seria entregue nos bairros em um caminhão a partir de um cadastro.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Guarapari, a informação é falsa. Em contato com o Portal 27, a Prefeitura afirmou que a entrega de cestas básicas será realizada a partir do dia 27 de abril, no Cras de referência, “somente mediante a agendamento prévio e apresentação de documentos comprobatórios”.

A redação do Portal 27 divulgou matéria sobre o recebimento das cestas básicas. Você pode conferi-la clicando aqui.

Para ter acesso ao auxílio, a pessoa responsável pela família deve ser maior de 18 anos; ser morador de Guarapari; não ter emprego formal (em regime CLT ou como servidor público); não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda por pessoa de até R$ 178.00; estar, preferencialmente, inscrito no Cadastro Único;

Quem se encaixar neste perfil deve agendar o atendimento, exclusivamente, por telefone, entre os dias 22/04 a 24/04 das 08h às 16:30h, observando a área de abrangência de cada CRAS. A entrega das cestas básicas será realizada a partir do dia 27 de abril (segunda-feira), no Cras de referência e somente mediante a agendamento prévio e apresentação de documentos comprobatórios.