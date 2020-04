A Polícia Militar do Espírito Santo iniciou nova operação em Guarapari, conforme medidas sanitárias contra a Covid-19, determinadas pelo Governo do Estado. A Operação Barreira Sanitária, que tem como finalidade combater o coronavírus, conta com policiais militares, agentes da prefeitura, o corpo de bombeiros e a guarda civil municipal de Vila Velha.

Estratégia. A operação, que ocorre na rodovia ES-060, no quilômetro 31, tem cunho orientativo e preventivo. As orientações visam a segurança de todas as pessoas, com o objetivo de orientar, prevenir e combater a propagação do vírus chinês.

Covid-19. Até o momento, são 14 casos confirmados em Guarapari, dos 169 notificados. Já foram curados 5 desses 14, na cidade. Os casos foram notificados no bairro Santa Mônica, Camurugi, Centro, Muquiçaba, Itapebuçu, Meaípe e Parque Areia Preta.