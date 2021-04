Os motoristas e cobradores de ônibus, unidos com o Sindicato dos Rodoviários de Guarapari, começaram uma greve na manhã desta terça-feira e apenas 12 ônibus da frota estão nas ruas. O motivo para a decisão foi a falta de acordo entre os rodoviários, que alegam estar com os salários atrasados, e a empresa Lorenzutti, que afirmou estar realizando os pagamentos seguindo o que havia sido decidido anteriormente.

Na última quinta-feira os moradores da cidade foram surpreendidos com a paralisação total dos ônibus, que permaneceu até o fim do dia. Durante a tarde do mesmo dia foi feita uma assembleia entre os rodoviários e a empresa, que concordaram em aguardar até a noite de segunda-feira por um acordo, porém, sem chegar em um entendimento, a greve começou já nesta manhã.

O diretor-presidente do Sintrovig, Wanderley Gonçalves, comentou sobre a greve dos rodoviários, que não aceitaram receber menos do que, segundo ele, a empresa havia acordado com os funcionários nos meses anteriores.

“A proposta da empresa foi pagar R$250 do ticket hoje, R$200 na sexta-feira e mais R$300 na próxima terça-feira, os trabalhadores, porém, não aceitaram. Eles querem um cronograma para o resto dos pagamentos, mas a empresa não disponibilizou. Ao todo deveria ser pago R$1.016 que foi o acordado, mas agora reduziram para R$750 e sem previsão de pagar os salários atrasados de março e abril”, disse Wanderley.

O que disse a empresa

Diante da situação da greve dos ônibus, com apenas 30% da frota circulando, a empresa Lorenzutti emitiu uma nota de esclarecimento para a população de Guarapari, onde contestou a alegação dos salários e benefícios atrasados e comentou a dificuldade financeira que está passando devido à pandemia. Confira:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

Informamos que realizamos nesta data o crédito de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do vale alimentação, conforme A EMPRESA SE COMPROMETEU COM OS FUNCIONÁRIOS.

Destacamos que conforme informado a todos trabalhadores pela Diretoria da empresa na reunião realizada em 20/04/21, não estamos medindo esforços para quitar os débitos através da arrendação diária/ semanal, uma vez que o Lockdwon decretado pelo Governo do Estado (COVID- 19) impediu a empresa de operar por 22 dias , ocasionado enormes prejuízos.

Reiteramos que até a presente data a empresa já quitou as seguintes verbas e benefícios no montante de aproximadamente R$ 290.000,00, referente a:

– 50% do salário com vencimento 10/04;

– 3ª parcela do acordo de salário com vencimento 10/04

– R$ 250,00 do vale alimentação, com vencimento 20/04/21.

Ou seja, é INVERÍDICA E LEVIANA a alegação do SINTROVIG de que os salários e benefícios encontram-se em atraso há mais de 60 (sessenta) dias. Hoje a empresa emprega 255 (duzentos e cinquenta e cinco) pessoas, e desde a retomada da operação que ocorreu em 13/04/21 até a presente data, todos valores arrecadados têm sido destinados exclusivamente para pagamento de folha/benefícios de funcionários.

Entretanto, arrecadação da receita para quitação do saldo das verbas salariais e benefícios esta sendo ainda mais comprometida, em virtude da paralisação total do sistema de transporte no dia 22/04/21 e na data de hoje (27/04/2021) até as 08:10 minutos, quando somente 12 ônibus foram liberados para operação pelo SINTROVIG.

Assim, a empresa reitera aos funcionários que neste momento é de extrema importância que estejamos unidos (empresa e funcionários), para enfrentarmos essa crise provocada pela COVID-19 e mantermos os postos de trabalho.”

