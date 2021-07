O ator e comediante carioca Raphael Ghanem, conhecido em todo Brasil e com suas agendas de shows cheias, se apresenta pela primeira vez em Guarapari. A apresentação será no dia 24 de Julho a partir das 14h no Taicco’s, que fica localizado na Praia do Morro.

Raphael já atuou em novelas da Globo, como “A Lei do Amor”, e é o criador dos áudios de WhatsApp do “Baby Beef”, que viralizaram em 2020.

Na peça interativa, o humorista promete arrancar boas gargalhadas da plateia contando as experiências de vida do personagem, abordando principalmente as relações afetivas do intérprete.

O evento seguirá normas sanitárias de prevenção ao coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras e álcool.

Serviço:

Compras de ingresso: No Taicco’s ou pelo site www.sympla.com.br

Horário: 14h às 15h20

A acomodação será por ordem de chegada. Não será vendido ingressos no dia do evento, garanta o seu antecipadamente.