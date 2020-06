Começa a funcionar nesta quinta-feira (11), a farmácia da Unidade pronto Atendimento de Guarapari (UPA). Segundo a prefeitura, a partir de agora, quem for atendido na Upa já recebe a medicação para continuar o tratamento em casa.

Ainda de acordo com a prefeitura, a nova farmácia vai funcionar vai funcionar 24h e seu objetivo é fazer com que as pessoas prossigam o tratamento imediatamente após a alta médica.

“Antes, quando a pessoa era atendida na UPA, ela recebia a receita e tinha que buscar o medicamento em uma farmácia municipal. No final de semana, era preciso esperar até segunda-feira para pegar o remédio. Agora, o paciente já sai com o medicamento da UPA, independente do dia”, finalizou a secretária de Saúde, Alessandra Albani.