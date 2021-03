Na última sexta-feira (26) a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Sesi ES, entregou cinco capacetes respiratórios, os chamados Elmos, ao Hospital Estadual Dório Silva. O gerente do Sesi ES, Flávio Rodrigues, acompanhou a entrega e foi recebido pela diretora do hospital, Gilmara Sossai.

“A chegada desse equipamento ao hospital significa um avanço para o nosso serviço e para a assistência como um todo. Ganhamos não só no conforto do paciente, mas também na segurança para a equipe. Com certeza a qualidade na assistência aos pacientes irá melhorar e, além disso, não existirá o risco de contaminação da equipe e de outros pacientes. Essa doação está sendo um marco”, disse a diretora do Hospital Dório Silva, Gilmara Sossai.

O Sistema Findes fez a aquisição de cinco unidades do equipamento e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), que participou do desenvolvimento do capacete, fez a doação de mais cinco “Elmos” para a Findes, totalizando 10 unidades. Nesta sexta, cinco já foram entregues ao Dório Silva.

Para a presidente da Findes, Cris Samorini, a doação dos equipamentos também representa uma etapa importante nessa fase de medidas contra a Covid-19.

“Os Elmos podem ser utilizados nas Upas e em qualquer unidade hospitalar como, UTIs e enfermarias. Além disso, os capacetes evitam a intubação e diminui as suas consequências em cerca de 50% a 60% dos casos. Estamos esperançosos para que, além de todos os protocolos de segurança contra a pandemia, estes equipamentos colaborem na assistência aos pacientes”, disse Cris Samorini.

O equipamento foi criado a partir de força-tarefa que envolve o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) e a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), além da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Ceará), e ainda com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Unifor.

Vantagens e benefícios do “Elmo”

– É um dispositivo não invasivo e de baixíssimo custo;

– Pode ser reutilizado, desde que esterilizado;

– Evita a intubação e suas consequências em cerca de 50% a 60% dos casos;

– O paciente se recupera mais rapidamente, dando oportunidade da vaga hospitalar para o próximo;

– Reduz os custos hospitalares pela redução do tempo de internação dos pacientes;

– Pode ser usado nas UPAS e em qualquer unidade hospitalar (enfermarias, UTIs);

– Diminui o risco de contaminação dos profissionais de saúde;

– O treinamento para o seu uso e aplicabilidade é realizado por profissionais de saúde capacitados;

– Todas as peças de fabricação do Elmo são produzidas no Ceará;

– A manutenção e esterilização é realizada com baixo custo;

– Pode ser usado para outras doenças pulmonares.