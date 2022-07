Do dia 12 a 17 de julho os capixabas vão poder imergir no mundo do empreendedorismo durante a realização da Feira do Empreendedor. O Pavilhão de Carapina, na Serra, vai receber o evento, que tem como objetivo atender de maneira especializada todo tipo de empreendedor, desde aquele que já empreende até quem sonha em abrir o próprio negócio.

Com espaços diversificados, os visitantes poderão se inspirar com os negócios modelo na alameda do empreendedorismo. Salão de beleza, Pet Shop, Padaria e Loja de Moda fazem parte desse espaço que contará com capacitações e atendimentos voltados para estes segmentos, além de aulas show.

O evento do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) também terá atendimentos personalizados, com orientações alinhadas com o propósito de cada empreendedor.

“Na Feira do Empreendedor tem espaço para todos, e capacitações para cada tipo de empreendedor. O nosso objetivo é motivar, incentivar o empreendedorismo e criar melhores condições para quem já empreende dar continuidade ao trabalho. Afinal é o empreendedor capixaba quem sustenta a economia do estado, com geração de emprego e renda, isso sem contar que os pequenos negócios já representam quase 95% das empresas capixabas”, ressalta o superintendente do Sebrae/ES, Rigo.

No Checkup Sebrae, o empreendedor vai receber uma avaliação do negócio, independente do momento de jornada em que esteja e poderá contratar produtos. O espaço também funcionará como um grande direcionador para o público da Feira. Já no Mundo MEI, as orientações e serviços estão voltados para os microempreendedores individuais.

A programação de maneira geral contempla palestras, cursos e oficinas, além de espaços que promovem a criatividade, inovação e networking entre empresas e empreendedores.

A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes durante os seis dias de evento. Ao todo, a Feira terá cerca de 20 espaços dedicados aos empreendedores e potenciais empreendedores, com mais de 50 horas de programação. Confira: feiraempreendedor-sebraees.com.br.