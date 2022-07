No dia 16 de julho, sábado, a casa de Shows Mex Guarapari irá realizar o maior Arraiá da cidade. Uma edição que promete agradar desde a família até os baladeiros de plantão. Para isso foram criados dois ambientes distintos no evento, ambos contam com uma grande produção cênica, artísticas e também muitas novidades na noite.

O ambiente Vila Caipira inicia às 19h e se estendendo por toda noite e terá apresentação de moda de viola com Victor Rosa, num espaço lindo com uma bela decoração temática. Além de barracas com comidas típicas diversas, rodada de caldos livre de 19h às 21h, brincadeiras com recreadores para as crianças, touro mecânico e muitas novidades que o público só irá saber marcando presença no evento.

Já o espaço Mex Festeja inicia em outro ambiente a partir das 22h e traz novidades inéditas: o astro das baladas mineiras Ronanzera. Sucesso entre o público jovem e muito conhecido no cenário do sertanejo universitário de Minas, é o artista mais famoso das casas de shows de Belo Horizonte que reuniu milhares de estudantes das faculdades na região. Ronanzera arrasta fãs por onde passa e no 3º Arraia do Mex não será diferente, vai mostrar todo o seu talento e carisma botando todo mundo para dançar.

E não para por aí, a diversão no palco Mex Festeja conta também com a apresentação inédita do artista número um do funk atual “Cariello”, recordista de público por onde passa, além da apresentação poderosa da Izzy, “artista revelação no cenário eletrônico”.

E no disputado Camarote Prime, a apresentação do DJ Big e convidados. Um ambiente prime e exclusivo feito especialmente para você curtir a maior arraia de Guarapari.

E o melhor de tudo, quem quiser desfrutar de todos os ambientes para um ingresso único.

SERVIÇOS:

02 AMBIENTES:

AMBIENTE VILA CAIPIRA:

Abertura: 19h

Classificação: Livre

Decoração temática

Apresentação de moda de viola com Victor Rosa

Buffet de Caldos livre de 19 às 21h

Comidas típicas com valores promocionais

Brincadeiras com recreadores infantis

Touro mecânico

Barraquinha correio do amor

AMBIENTE MEX FESTEJA

Abertura: 22h

Classificação: 16 anos

ATRAÇÕES:

Ronanzera: (sertanejo)

Cariello: (funk)

Izzy: (eletrônico)

Dj Big

ESPAÇO CAMAROTE PRIME:

Abertura: 22h

Classificação: 16 anos

Dj Big e convidados

Valor de entrada: R$35,00 segundo lote promocional (meia-entrada)

(Obs: *O valor do lote pode ser alterado com aviso prévio *Valor do ingresso com direito aos ambientes Vila Caipira e Mex Festeja, exceto camarote e lounges que são vendidos a parte no local. Open caldo free de 19h a 21h.)

Lounge Mex: R$2.000,00 (sendo 1.700 revertidos em consumo com direito a 05 entradas)

Camarote vendido dentro do evento

PONTOS DE VENDA:

Vendas Online pelo Whats app: 27 99961 6464

Loja Vivar Praia do Morro: 27 3030 5874