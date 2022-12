A Feira Sabores da Terra – Edição Natal, começa nesta quinta-feira (15) e segue até o próximo domingo (18), na Praça do Papa, em Vitória. Com entrada gratuita, a feira vai reunir os sabores e belezas do Espírito Santo em um só lugar, para isso, mais de 700 empreendedores estão sendo beneficiados, com a ação desenvolvida pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), em parceria com o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae-ES), para atender os pequenos negócios.

Os visitantes da feira poderão conferir queijos finos, cafés especiais, cachaças premiadas, torresmo prensado, defumados de diversos tipos, biscoitos e iogurtes, além de plantas, artesanatos, peças decorativas, entre outros produtos.

Os visitantes vão encontrar produtos a partir de R$ 5,00. Além disso, o local é uma ótima oportunidade para quem busca presentes para o Natal. Os Empreendedores estão preparados para atender os mais variados gostos. O espaço também vai contar com apresentações culturais e shows musicais.

O evento também contará com atrações culturais; Espaço exclusivo para exposição de plantas e flores; Espaço Cidade Solidária para valorização da economia solidária; e Espaço MEI, destinado a valorização dos microempreendedores individuais.

Para o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, a Feira Sabores da Terra, Edição Natal, é uma grande oportunidade para os empreendedores do Estado que vão divulgar e vender seus produtos, no entanto, também é uma ótima opção para os visitantes que podem ter acesso a produtos de diversas regiões do Estado, sem ter que se deslocar de Vitória.

“As feiras de comercialização realizadas pela Aderes, em parceria com o Sebrae, têm oportunizado empreendedores de todo Espírito Santo, gerando trabalho e renda. Além dessa feira na Praça do Papa, temos outras feiras acontecendo em Santa Maria de Jetibá, Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim e Guaçuí”, destacou Gavini.

Para Hugo Tofoli, diretor técnico da Aderes, o objetivo do evento é valorizar as produções artesanais capixabas. “A Feira promove aos visitantes uma verdadeira viagem pelos sabores típicos do Espírito Santo, proporcionando uma compra direta do empreendedor capixaba”, disse Tofoli.

Serviço:

Feira Sabores da Terra Edição Natal

Evento gratuito, que acontece de 15 a 18 de dezembro, na Praça do Papa, em Vitória.

Horários:

Quinta-feira (15): das 16h às 22h

Sexta-feira (16): das 16h às 22h

Sábado (17) – das 10h às 22h

Domingo (18) – das 10h às 18h