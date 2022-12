A manhã desta quinta-feira (15) foi agitada no cenário político capixaba. Por volta das 7h da manhã, a Polícia Federal realizou uma ação de busca e apreensão na Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumpção (PL).

Procuradoria Geral. A ordem veio diretamente do ministro Alexandre de Moraes do STF, que atendeu à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Espírito Santo. Já foram presos preventivamente quatro pessoas e cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. A operação acontece no âmbito do inquérito 4.781 dos atos antidemocráticos.

Carlos Von confirmou ao jornal A Gazeta que os computadores do seu gabinete foram levados. O deputado diz não entender por que foi alvo e nega ter participado de atos antidemocráticos. “Eu não fui a nenhuma manifestação (antidemocrática), ne, publiquei vídeo. E não patrocinei nenhum desses atos. Não fiz manifestação em relação a fraude em eleição. Apoiei o Bolsonaro e aqui fiquei com Guerino (Zanon), candidato ao governo do Estado”, disse ele para A Gazeta.

Capitão. O deputado Capitão Assumpção (PL) se manifestou através de suas redes sociais onde escreveu o seguinte. “URGENTE. PF na minha casa e no meu gabinete a mando de Alexandre de Moraes. Pratiquei o terrível crime de LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO”.

O deputado Carlos Von negou qualquer envolvimento em atos contra a democracia. “Pedi um assessor que fosse ao local abrir a porta. Só sei que levaram o meu computador. Eu nunca participei de nenhum ato, nunca fui a nenhuma manifestação justamente para não criar esse tipo de narrativa. Nunca me posicionei nas minhas redes sociais e nem mesmo na tribuna da Assembleia. Inclusive, nunca contestei nenhum resultado das eleições. Por isso não entendo por que meu nome está envolvido nisso. Vão ter que provar o que estão dizendo. Essa historinha não vai prosperar”, disse ele ao g1.