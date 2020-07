A vereadora Fernanda Mazzelli (Republicamos) e o Coronel Ferrarri, que são pré-candidatos à prefeitura de Guarapari se reuniram na tarde de hoje (8) e deram a entender que podem caminhar juntos na eleição deste ano.

Primeiramente eles discutiram o cenário político e projetos para o futuro de Guarapari. O Coronel vai se filiar ao PSD e eles disseram que estabeleceram um canal permanente de diálogo entre os partidos e que vão receber sugestões para um plano de governo em conjunto.

União. A vereadora disse que foi apena o começo de uma parceria. “Foi com alegria que recebi o convite do Coronel Ferrari para conversar sobre a cidade e o momento político que estamos vivendo. Foi uma primeira conversa de muitas e ambos os partidos desejam o melhor para a nossa cidade” disse Fernanda.

Chapa única. O Coronal Ferrari também afirmou que ficou satisfeito com o encontro. “Precisamos dialogar com todas as pessoas que desejam o bem de Guarapari”, afirmou o militar. Nos bastidores é dado como certa a união entre os dois para uma dobradinha com chapa única.

Pesquisa. Ainda de acordo com o apurado pelo Portal 27, está faltando apenas definir com a aproximação das eleições e através de uma pesquisa, quem estaria mais bem colocado para ser o cabeça de chapa. Se vai ser Fernanda-Coronel ou Coronel- Fernanda.