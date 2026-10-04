Presidente do TSE reforça confiabilidade da urna eletrônica e nega incidentes com inteligência artificial

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, declarou na tarde deste domingo (4) que as eleições gerais transcorreram sem grandes obstáculos ou incidentes graves em todo o território nacional. O ministro também descartou qualquer indício de interferência estrangeira ou de atuação do crime organizado no processo eleitoral brasileiro.

Transparência e Ausência de Ameaças Externas

Em coletiva concedida na sede do TSE, em Brasília, o presidente da corte eleitoral ressaltou que o pleito ocorreu dentro da normalidade esperada.

“Estamos a quase três horas do fim da votação e tudo tem funcionado na maior tranquilidade e transparência possível.” — Kassio Nunes Marques, presidente do TSE.

O ministro informou que relatórios da Polícia Federal (PF), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e dos órgãos estaduais de segurança não apontaram qualquer ameaça concreta ao sistema eleitoral. Além disso, o temido uso ostensivo de deepfakes fabricados por inteligência artificial não gerou incidentes de grande repercussão ao longo do dia.

Funcionamento das Urnas Eletrônicas e Impacto das Chuvas

O sistema eletrônico de votação apresentou alto índice de estabilidade. Ao todo, 1.121 urnas precisaram ser substituídas em todo o Brasil, o que representa apenas 0,2% do contingente de 499.248 equipamentos empregados no pleito. O presidente do TSE enfatizou que todas as seções mantiveram o formato eletrônico, sem necessidade de votação manual.

O estado que registrou o maior volume de intercorrências operacionais foi o Paraná, atingido por fortes chuvas e rajadas de vento na manhã de domingo, que resultaram na interrupção do fornecimento de energia elétrica em 140 municípios. O uso de baterias e geradores garantiu o funcionamento contínuo dos equipamentos.

Balanço de Ocorrências Policiais

Dados consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) até as 13h apontaram a ocorrência de crimes eleitorais e apreensões em diversas unidades da Federação:

Total de Crimes Eleitorais: 313 ocorrências registradas.

Principais Infrações: Propaganda irregular (130 casos) e boca de urna (69 casos).

Apreensões: R$ 108 mil em espécie, 4 armas de fogo e 13 veículos.

Prisões: 4 pessoas detidas.

Estados com Mais Ocorrências: Minas Gerais (43), Rio Grande do Sul (36) e Sergipe (26).

Resumo das Informações Prestadas pelo TSE e MJSP