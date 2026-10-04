Presidente do TSE reforça confiabilidade da urna eletrônica e nega incidentes com inteligência artificial

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, declarou na tarde deste domingo (4) que as eleições gerais transcorreram sem grandes obstáculos ou incidentes graves em todo o território nacional. O ministro também descartou qualquer indício de interferência estrangeira ou de atuação do crime organizado no processo eleitoral brasileiro.
Transparência e Ausência de Ameaças Externas
Em coletiva concedida na sede do TSE, em Brasília, o presidente da corte eleitoral ressaltou que o pleito ocorreu dentro da normalidade esperada.
“Estamos a quase três horas do fim da votação e tudo tem funcionado na maior tranquilidade e transparência possível.”
— Kassio Nunes Marques, presidente do TSE.
O ministro informou que relatórios da Polícia Federal (PF), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e dos órgãos estaduais de segurança não apontaram qualquer ameaça concreta ao sistema eleitoral. Além disso, o temido uso ostensivo de deepfakes fabricados por inteligência artificial não gerou incidentes de grande repercussão ao longo do dia.
Funcionamento das Urnas Eletrônicas e Impacto das Chuvas
O sistema eletrônico de votação apresentou alto índice de estabilidade. Ao todo, 1.121 urnas precisaram ser substituídas em todo o Brasil, o que representa apenas 0,2% do contingente de 499.248 equipamentos empregados no pleito. O presidente do TSE enfatizou que todas as seções mantiveram o formato eletrônico, sem necessidade de votação manual.
O estado que registrou o maior volume de intercorrências operacionais foi o Paraná, atingido por fortes chuvas e rajadas de vento na manhã de domingo, que resultaram na interrupção do fornecimento de energia elétrica em 140 municípios. O uso de baterias e geradores garantiu o funcionamento contínuo dos equipamentos.
Balanço de Ocorrências Policiais
Dados consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) até as 13h apontaram a ocorrência de crimes eleitorais e apreensões em diversas unidades da Federação:
Total de Crimes Eleitorais: 313 ocorrências registradas.
Principais Infrações: Propaganda irregular (130 casos) e boca de urna (69 casos).
Apreensões: R$ 108 mil em espécie, 4 armas de fogo e 13 veículos.
Prisões: 4 pessoas detidas.
Estados com Mais Ocorrências: Minas Gerais (43), Rio Grande do Sul (36) e Sergipe (26).
Resumo das Informações Prestadas pelo TSE e MJSP
|Aspecto Avaliado
|Indicadores e Situação
|Ameaças Externas / IA
|Sem indícios concretos de interferência internacional ou impacto por deepfakes
|Substituição de Urnas
|1.121 urnas (0,2% do total nacional)
|Votação Manual
|Nenhuma seção precisou adotar voto em papel
|Ocorrências Policiais
|313 crimes eleitorais e 4 pessoas presas até as 13h
|Para consultar regras e orientações
|Acesse a página do Tribunal Superior Eleitoral