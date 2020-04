A vereadora Fernanda Mazzelli agora é do Republicanos (PRB). Ela aproveitou a janela eleitoral que permite aos vereadores mudarem de partido e resolveu ir para a sigla que conta com importantes lideranças no Estado.

O objetivo segundo ela é disputar a prefeitura de Guarapari. “O Republicanos está formando um time de campeões e fico muito feliz com o apoio que recebi da executiva estadual. Quero colocar o meu nome a à disposição da população de Guarapari e vamos dialogar com toda a cidade para entender qual a vontade da população” disse Fernanda.

Lideranças. Ao se filiar ao Republicanos Fernanda passa a fazer parte de um grupo político importante. O partido, que conta com o deputado federal Amaro Neto, com o presidente da Assembleia Erik Musso e com o deputado estadual Dr. Hudson, também filiou o prefeito de Colatina Serginho Menegueli.

“Fernanda é uma liderança importante em Guarapari e conta com o apoio do partido para disputar a prefeitura”, disse Roberto Carneiro presidente estadual do Republicanos. O partido iria fazer um grande encontro no município de Guarapari para anunciar a filiação da Fernanda, mas por conta da pandemia do coronavírus o evento foi adiado.

“Não é o momento de discutir as eleições, mas por conta do calendário eleitoral fizemos a filiação. Nesse momento precisamos unir forças pata atravessar essa crise e assim que tudo passar vamos realizar o encontro do partido. Tenho conversado com as principais lideranças do partido e o momento agora é de seguir as orientações das autoridades da saúde” disse Fernanda.