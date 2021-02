Na próxima semana continua a vacinação contra a covid-19 em Guarapari. A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que vai continuar a aplicação da vacina nos idosos com mais de 90 anos acamados, realizar vacinação dos profissionais da saúde que estão afastados do trabalho e iniciar a segunda dose nos primeiros profissionais que receberam a vacina.

Ainda de acordo com a prefeitura, entre os dias 19 e 22 será feira a aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No dia 22 será aplicada a segunda dose nos idosos residentes em Instituições de longa permanência. Dias 24 e 25 serão atendidos os profissionais de saúde dos hospitais da cidade e no dia 25, serão atendidos os profissionais e as pessoas que estão nas residências inclusivas.

A prefeitura infirma que todos que tomaram a primeira dose já possuem a segunda dose garantida pelo Governo do Estado e vale lembrar que a segunda dose da vacina do Butantan deve ser aplicada em quatro semanas e a da Fiocruz em 12 semanas.

Vacinação dos idosos acamados

Na quarta (17), quinta (18) e sexta (19), continua a aplicação da primeira dose nos idosos acamados, que vem sendo realizada por território. Serão atendidos os bairros Meaipe, Santa Mônica e Rio Claro.

Vacinação dos profissionais de saúde da Semsa que estão afastados do serviço

Entre quarta (17) e sexta (19), os profissionais de saúde da Semsa, que estejam afastados temporariamente do serviço, devem procurar o Centro Municipal de Saúde (CMS), de 08h às 11h, para tomar a vacina. è preciso levar o CPF, o Cartão do Sus e o comprovante de serviço na Semsa, como por exemplo o contracheque.