Moraes quebra o silêncio, nega diálogos com banqueiro e classifica apuração como “farsa montada”

Após 15 dias em silêncio, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes entregou nesta terça-feira (15) sua peça de defesa ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin. No documento de 44 páginas, Moraes rebate ponto por ponto as suspeitas sobre sua suposta relação com o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmando ser alvo de uma “farsa montada” articulada por adversários políticos.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que o plenário do STF se reúne, a partir das 10h, para decidir se abre um inquérito formal contra o magistrado ou se arquiva os procedimentos investigativos.

Contestação das Provas e Nulidade de Relatório

O pilar central da defesa de Moraes baseia-se na alegação de que nunca existiram mensagens diretas entre ele e o banqueiro. Segundo o ministro, anotações encontradas em “blocos de notas” e rascunhos no celular de Vorcaro foram indevidamente atribuídas a ele no relatório conduzido sob a relatoria do ministro André Mendonça.

Falta de Interlocução: O ministro reforçou que não há registro de envios ou visualizações de mensagens de sua autoria orientando o banqueiro ou prestando consultoria.

Êxito da Operação: Moraes destacou que a execução normal da Operação Compliance — na qual Vorcaro foi preso no Aeroporto de Cumbica portando seu próprio celular — comprova a inexistência de qualquer vazamento de informação privilegiada.

Nulidade Processual: A defesa argumenta que o relatório da Polícia Federal é “duplamente nulo”, alegando falta de competência da origem e quebra da cadeia de custódia ao manter cópia dos dados brutos dentro do gabinete do relator.

Acusações de Motivação Político-Eleitoral

Moraes direcionou duras críticas à condução do ministro André Mendonça, acusando-o de atuar como “investigador de ofício” à revelia do posicionamento da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ministro defende que o momento da divulgação dos dados teve objetivo de “favorecer determinado grupo político nas eleições de outubro de 2026”, vinculando o vazamento das informações à véspera dos atos do 7 de Setembro. Como precedentes de irregularidade no manuseio do caso, a defesa citou a apuração contra o perito João Cláudio Nabas, investigado por criar arquivos isolados com citações a ministros do STF.

Resumo da Defesa de Alexandre de Moraes