A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, atendeu na manhã desta terça-feira (12) uma demanda diferente: um filhote de lobo marinho sul americano (Arctocephalus australis) que fez uma visita às areias da Praia da Costa.

Técnicos do Instituto Orca, do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), além do gerente do Bem-Estar Animal e Médico Veterinário Celso Christo, realizaram uma avaliação conjunta e informaram que a melhor alternativa é aguardar o animal em sua recuperação, para evitar um estresse maior, já que o mesmo encontra-se aparentemente saudável.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o Instituto Orca é o responsável pelo eventual resgate do animal, por questões de área de atuação, com a finalidade de pesquisa científica. “As próximas horas serão decisivas para verificar a autonomia do animal e se as previsões sobre o mesmo se confirmam. Caso o Instituto Orca necessite de algum apoio, a Diretoria de Bem-Estar Animal está à disposição”, ressaltou Celso Christo.

Apesar do local estar cercado pelos técnicos, eles ressaltam que é importante que a população não se aproxime do animal, pois podem acontecer acidentes graves e o animal ficará mais estressado, tornando o seu retorno mais difícil, já que não são animais domésticos e a presença ostensiva de expectadores pode prejudicar até a imunidade do animal.

A orientação é que, caso alguém encontre um animal marinho ou silvestre, deverá acionar o Bem-Estar Animal pelo telefone 162, da Ouvidoria Municipal.

Curiosidades sobre o lobo marinho

“Parente” muito mais próximo do leão-marinho do que da foca, costuma visitar o litoral brasileiro durante o período migratório. O nome lobo marinho é devido às características que mais chamam atenção no seu corpo, que são os pelos.

Quando jovens, os pelos são pretos e, quando estão mais velhos, eles ficam com um tom marrom escuro. É parecido com o leão-marinho, porém é mais forte e tem o corpo mais robusto.