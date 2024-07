Policiais militares do 10º batalhão apreenderam armas de fogo e entorpecentes em ações preventivas e repressivas no município de Guarapari no último final de semana. Suspeitos foram detidos.

Na noite de sábado (29), por volta das 21h, os militares visualizaram uma movimentação suspeita nas proximidades da Praça dos Golfinhos, bairro Muquiçaba, e se aproximaram para realizar uma abordagem policial. Um indivíduo conseguiu fugir ao perceber a presença policial, enquanto o outro foi abordado. Com ele, foram encontrados 18 pinos de cocaína, uma faca e R$ 10,00 em dinheiro. O suspeito, morador em situação de rua, confessou estar traficando no local.

Na tarde de sexta-feira (28), por volta das 13h, os militares avistaram um indivíduo a bordo de uma motocicleta em atitude suspeita nas proximidades do bairro Jabaraí. Após a abordagem policial, foram encontrados 11 pedras de crack e R$ 1.429,00 em espécie. O suspeito afirmou que havia mais entorpecentes escondidos em um terreno baldio ao lado de sua residência, também situada no bairro Jabaraí. Com o apoio do cão policial Mike, foram localizadas 56 pedras de crack e 56 pedras de haxixe, além de uma balança de precisão.

Por volta das 18h, os policiais se dirigiram ao bairro Elza Nader para verificar uma denúncia de que um casal estaria comercializando entorpecentes e possuía uma arma de fogo. Ambos foram abordados e identificados. Em posse deles, foram encontrados dinheiro e uma pequena quantidade de drogas. Nas proximidades, foram localizados mais entorpecentes e uma arma de fogo municiada com 6 munições, pronta para uso. Ainda em busca de mais materiais ilícitos, o cão policial Mike encontrou mais drogas em um imóvel próximo. No total, foram apreendidos 1 revólver, 6 munições calibre 38, R$ 1.405,35 em dinheiro, 39 pinos de cocaína, 93 buchas de maconha, 2 balanças de precisão, 1 lâmina para corte, 3 celulares e material para embalo.

Por volta das 22h, os militares apreenderam drogas no bairro Kubitscheck. Foram apreendidos 4 pedaços de crack, 18 pedras de crack, 1 pedaço de maconha, 1 bucha grande de maconha, R$ 860,00 em espécie, 1 relógio dourado, 1 balança de precisão e 1 máquina de cartão. Um suspeito foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

Todos os materiais foram encaminhados para a delegacia local, juntamente com os envolvidos nas ocorrências.