A primeira semana do mês de julho começa com 143 vagas de emprego com carteira assinada, no Sine de Vila Velha. Há oportunidades para profissionais de diversas funções, nas mais variadas áreas de atuação do mercado formal de trabalho, na cidade.

Os interessados devem comparecer ao Sine levando RG, CPF e Carteira de Trabalho, para realizar o cadastro e garantir os encaminhamentos necessários. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período das 8h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, situada no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

As 1430 vagas de trabalho ofertadas pelo Sine de Vila Velha neste semana se destinam principalmente às seguintes funções/profissões:

Administrador de pessoal

Agente funerário

Ajudante de eletricista

Ajudante de obras

Analista de suporte técnico

Artífice de manutenção

Assistente de vendas

Atendente de farmácia (balconista)

Atendente de lojas

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de creche

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logística

Auxiliar de mecânico de autos

Balconista

Bombeiro hidráulico

Chapeiro

Costureira de máquina overlock

Eletricista de instalações

Eletricista de manutenção eletroeletrônica

Encarregado de obras

Fiscal de loja

Gerente financeiro

Instalador reparador de central

Mecânico montador

Montador de automóveis

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Operador de caixa

Pedreiro

Perfumista

Promotor de vendas

Representante técnico de vendas

Supervisor de manutenção eletromecânica

Técnico em sondagem (obras de saneamento)

Vendedor interno