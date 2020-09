Na tarde da última sexta-feira (11) policiais militares se depararam com uma colisão envolvendo uma moto e um veículo. Ao perceber o nervosismo de um dos envolvidos, foi realizada a verificação em seus pertences, sendo assim localizado certa quantidade de entorpecentes.

Ao dialogar com o suspeito, o mesmo afirmou se tratar de uma entrega e afirmou que havia mais drogas em sua residência, localizada no bairro Santa Rosa. Diante dos fatos, ao chegar no local indicado pelo homem foi encontrado 6 tabletes médios de maconha, 6 tabletes menores e 31 tabletinhos – além de 1 bucha do mesmo produto (Totalizando 3,220 kg de maconha), grande quantidade de material para embalo de drogas, 1 balança de precisão e o valor de R$ 6909,00 em dinheiro.

Ainda durante a tarde, um homem de 29 anos que se encontrava evadido do sistema prisional foi recapturado. Os policiais abordaram o suspeito e confirmaram que o mesmo estava foragido da justiça. A ação ocorreu no bairro Kubitscheck.

Na madrugada de sábado (12), uma guarnição de militares prosseguiu ao bairro Adalberto Simão Nader para verificar uma denúncia de um evento irregular. Ao chegar no local foi constatado que cerca de 100 pessoas estavam participando de um baile funk denominado “Baile Mandela”. Várias pessoas empreenderam fuga ao observar a aproximação policial, sendo alguns alcançados pelos policiais. Dois menores foram abordados e em posse deles foi encontrado 03 pinos de cocaína, 28 frascos de loló, 07 pedras de crack e R$87,00 em espécie.

Na tarde do sábado, um tablete de aproximadamente 450g de maconha foi apreendido por

policiais militares. Um menor de 17 anos foi apreendido.

Durante a noite, policiais militares prosseguiram à zona rural de Guarapari, em Condados, para verificação de denúncia anônima. Ao chegar no local, foi localizado 01 tablete grande e 09 pedaços médios de maconha, 01 balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. Um homem foi detido.

À noite, durante patrulhamento preventivo no bairro Santa Mônica, os policiais avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita, que empreenderam fuga ao avistar a guarnição policial. Com ajuda do cão farejador Mike, foi possível localizar 07 buchas de maconha, 102 pedras de crack e 32 pinos de cocaína e R$80,00 em dinheiro. Não houve detidos.

Na madrugada de domingo (13) um menor de 15 anos foi apreendido no bairro São Gabriel. O mesmo tentou se evadir dos policiais pilotando uma moto em alta velocodade. O menor estava em posse de 06 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha e o valor de R$341,00 em espécie. O veículo foi guinchado e o menor encaminhado à delegacia.

Ainda durante a madrugada, policiais militares apreenderam 83 frascos de loló. O material foi localizado no bairro Ipiranga onde estava ocorrendo um evento irregular (baile funk). Não houve detidos.

Todos os detidos foram encaminhados ao plantão policial juntamente com os materiais apreendidos.