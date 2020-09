O Governo do Estado anunciou na última sexta-feira (11) o vigésimo-segundo mapa de risco Covid-19, vigente entre hoje (14) e domingo (20). Conforme o anúncio, nenhum município se encontra em risco alto, entretanto, Guarapari e mais 38 cidades se encontram em risco moderado. Vila Velha, Serra, Vitória e mais 36 municípios capixabas foram classificados como de baixo risco.

Risco. A Matriz considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por cidade nos últimos 28 dias, a quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média de óbitos dos últimos 14 dias.

O eixo de vulnerabilidade considera taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da doença, ou seja, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento específico da Covid-19.

Guarapari. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 3.138 casos do coronavírus em Guarapari. 2.822 destes casos são considerados curados. Conforme a taxa de letalidade de 3.3%, registrada pelo Painel Covid-19, do Governo do Estado, ocorreram 105 óbitos, até o momento, em decorrência do vírus.

Espírito Santo. Foram confirmados até o momento 120.252 casos da Covid-19 em território capixaba. Destes, 109.750 são considerados recuperados. Foram registrados no estado 3.359 mortes em decorrência da doença, dando à enfermidade uma taxa de letalidade de 2.8% no Espírito Santo.

Brasil. De ontem pra hoje, 14.768 novas pessoas foram diagnosticadas com o vírus em todo o país. O número total de casos é 4.330.455 em território nacional. 3.573.958 pessoas são consideradas recuperadas do coronavírus no Brasil, sendo que 415 novas pessoas morreram em decorrência da enfermidade, tendo um número total de 131.663 mortos em decorrência da Covid-19 no país.

CIDADES CAPIXABAS EM RISCO MODERADO:

Água Doce do Norte;

Alfredo Chaves;

Anchieta;

Apiacá;

Barra de São Francisco;

Boa Esperança;

Cachoeiro de Itapemirim;

Cariacica;

Colatina;

Conceição da Barra;

Conceição do Castelo;

Divino de São Lourenço;

Ecoporanga;

Governador Lindenberg;

Guaçuí;

Guarapari;

Ibatiba;

Ibitirama;

Irupi;

Itapemirim;

Iúna;

Laranja da Terra;

Linhares;

Marataízes;

Mimoso do Sul;

Montanha;

Mucurici;

Muniz Freire;

Nova Venécia;

Pancas;

Pedro Canário;

Pinheiros;

Piúma;

Ponto Belo;

São José do Calçado;

São Mateus;

Sooretama;

Vargem Alta;

Vila Pavão.

CIDADES CAPIXABAS EM RISCO BAIXO: