O balneário de Iriri, em Anchieta, realiza neste final de semana (07 a 10) o 5º Iriri Moto Fest. O evento é organizado pela Associação de Motociclistas de Anchieta (Amoa) e faz parte do calendário oficial de festas do município. 13 bandas, escolha da garota Iriri Motofest irão animar a vila.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 2 mil motocicletas e um grande público de visitantes durante os dias de evento. “Com uma programação especial, o 5º Iriri Moto Fest sem dúvida será o destino de muitas pessoas neste final de semana”, convida os organizadores.

Na quinta (07), às 18h acontece a abertura oficial e na sequência apresentação das bandas Hellory e Pajocla. Na sexta (08) três bandas animam a vila. Já no sábado (08), a partir das 9h, os motociclistas participantes irão realizar um passeio até o Santuário Nacional de São José de Anchieta, na sede do município e no mirante de Castelhanos.

No domingo haverá a programação começa às 11h de manobras DTM-AZ, na sequência se apresentam duas bandas e acontece show de manobras radicais. O encerramento está previsto para às 17h.

Durante o evento haverá estantes com comercialização de pratos típicos, bebidas e acessórios para motociclistas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

QUINTA, 07/07

18:00- Locutor Breno Motta

19:00- Banda Hellory

21:30- Banda Pajocla

SEXTA, 08/07

16:00- Locutor Breno Motta

18:00- Banda dos Peludão

20:30- Banda Mundo e Cia

23:00- Banda Tutu Marambah

SÁBADO, 09/07

09:00- Locutor Breno Motta

09:30-Passeio ao mirante dos Castelhanos/Santuário

11:00-Almoço Participativo (Henrique Cabral Pop Rock)

12:00- Banda Paralelo 80

14:00-Banda Back To The Past

18:00- Banda Dublin (U2 Cover)

20:00- Garota Iriri Moto Fest

21:30- Banda Creedencer (Cover)

23:30- Banda Calibre de Rosas (Cover dos Guns N’ Rose)

DOMINGO, 10/07

10:00- Locutor Breno Motta

11:00- Show Manobras DTN-TAZ

12:00- Banda Red Snow (Tribute RHCP)

14:00- Show de Manobras Radical Moto Show

15:00- Banda Mofotrio

17:00- Encerramento