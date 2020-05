A Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari (Semsa) informou ontem (26), que recebeu na última semana, denúncias de que pessoas notificadas com casos de Covid-19 estariam trabalhando em estabelecimentos de saúde e comercias no município.

Positivo. De acordo com a Secretaria, as equipes das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica estiveram nestes locais e, em um estabelecimento de saúde particular, que a prefeitura não informou primeiramente, encontraram trabalhando uma profissional de saúde, ao qual também não informaram, pertencente ao quadro de casos suspeitos da doença, que logo depois teve seu resultado positivo confirmado.

Descumprimento. Ainda segundo a prefeitura, a profissional estava sendo monitorada e recebia todos os cuidados e orientações do município, mas mesmo assim, descumpriu o isolamento determinado pelo Ministério da Saúde.

Termo. A Secretaria informou que mediante este fato, a profissional assinou o termo de isolamento na presença das autoridades sanitárias e teve suas atividades interrompidas, uma vez que, estando ali, colocava em risco a saúde de outras pessoas.

Outras denúncias. Além disso, a equipe do município atendeu outras duas denúncias. Uma se tratava de funcionário de estabelecimento comercial e a outra também de profissional da saúde atuando em estabelecimento privado, mas nesses dois casos, as pessoas já tinham recebido o acompanhamento pelo tele monitoramento e estavam aptas a retornarem as suas atividades.

A Semsa orienta que violar o isolamento é infração sanitária e pode ser enquadrado como crime contra a saúde pública. As pessoas com suspeita ou que testaram positivo para Covid-19 devem permanecer em isolamento, seguindo todas as orientações recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Perseguição política. O Portal 27 apurou que um destes locais fiscalizados, ou seja, o hospital no qual essa médica estaria trabalhando é o Hospital São Pedro. Através de nota a direção do hospital nos enviou a nota abaixo dizendo que é perseguição política:

“Hospital divulga nota da assessoria jurídica de profissional de saúde

De maneira criminosa a profissional de saúde foi surpreendida por falsas notícias que estava trabalhando depois de ser notificada pela secretaria municipal de Guarapari e ciente que tinha Covid-19. Lamentamos que por perseguição política, a profissional de saúde, tenha a sua imagem arranhada por mentiras propositalmente divulgadas.

Informamos que as medidas cabíveis serão tomadas e que os responsáveis pela divulgação dessas informações serão responsabilizados.

Assessoria Jurídica

Entenda o caso:

Por estar na linha de frente de combate ao coronavírus, a profissional de saúde, por iniciativa própria, realizou testes preventivos. O resultado dos exames sairam positivos nos dias 19/05 e 22/05 já após estar em isolamento social e afastada da própria família. Sendo assim, em nenhum momento a profissional de saúde agiu de ma fé colocando em risco pacientes e familiares.

É lamentável que uma doença que atinge milhares de famílias seja usada pela secretaria municipal de Saúde de maneira política. Reafirmamos que os responsáveis por tal calúnia serão responsabilizados e que foi surpreendida no dia 26/05/2020 por afirmações falsas fake news de que estaria trabalhando ciente de estar contaminada pela Covid-19 e descumprindo ordem de isolamento social da secretaria de saúde de Guarapari.

Agradecemos aos amigos e colaboradores que nesse momento de difamação se colocam como testemunhas dos fatos aqui relatados.

Assessoria Jurídica”