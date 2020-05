Uma parceria entre o Serviço Social da Saúde no Espírito Santo (Sesi ES) e o Sebrae-ES vai ajudar 200 micro e pequenas empresas a combaterem o novo coronavírus, ajudando-as a manter a produtividade, além da saúde e segurança no ambiente de trabalho.

Com o cenário de pandemia, o Sesi construiu uma consultoria para auxiliar as empresas na criação de um Plano de Enfrentamento à Covid-19. Este serviço conta com a visita de especialistas do Sesi nas indústrias apoiando na criação e implementação dos protocolos de enfrentamento que foram criados.

“Nossa equipe, além das exigências comuns a todos os setores, descreveu boas práticas a serem seguidas em 13 setores da indústria distintos. Por exemplo, no setor de cerâmica e rochas, além das medidas gerais, também elaboramos recomendações específicas para o setor de beneficiamento e extração, transporte e expedição. Olhamos os departamentos das empresas dos 13 setores e criamos recomendações específicas para cada ambiente”, explica o superintendente do Sesi ES, Mateus de Freitas.

Além disso, a solução em que os especialistas do SESI apoiam as empresas na implantação também conta com a aplicação de testes rápidos, com resultados em apenas 15 minutos, para detecção do coronavírus.

“Ou seja, identificamos setores e profissionais chaves ou com alto grau de risco e realizamos testes rápidos para entender o estado de saúde de cada profissional. Com isso, o empresário tem uma maior segurança para operar sua empresa, tanto no aspecto da saúde de seus colaboradores, quanto na segurança de produzir e manter a economia ativa neste momento tão desafiador para todos”, completa o superintendente.

Subsídio

Nesta parceria, a Consultoria Completa do Sesi, que contempla o Plano de Enfrentamento mais os testes rápidos, será 100% subsidiada para 200 empresas que se inscreveram no programa, ou seja, gratuito. “Vamos fornecer um plano de reestruturação com protocolos de segurança para os colaboradores das empresas, assim como um modelo de gestão de saúde e segurança que possa ser usado agora e depois da pandemia. Seguramente, o mundo não voltará a operar com aos padrões anteriores, mas com padrões mais rigorosos”, ressalta o diretor de atendimento do Sebrae/ES, Luiz Henrique Toniato.

Serão 10 testes para as microempresas e 20 para as pequenas empresas. Caso a empresa tenha a necessidade de mais testes, eles poderão ser comprados separadamente conforme demanda.

“A parceria com o Sebrae neste momento é fundamental, pois as empresas estão em uma situação financeira bastante desafiadora e, esta ação conjunta vai permitir o acesso a este serviço de forma gratuita para as empresas atendidas”, avalia Mateus.

Além da parceria com o Sesi ES, o Sebrae também está trabalhando em outras frentes para ajudar as micro e pequenas empresas a amenizarem os impactos decorrentes das medidas de combate ao novo coronavírus.

“Estamos diante da mais grave crise que nossa sociedade já enfrentou nos últimos tempos. Atravessamos um período de muita dificuldade na atividade econômica, com setores que não têm como operar ou perderam algum percentual do faturamento. E o pior é que ainda vivemos num ambiente de incerteza. Preocupado em mitigar os danos aos micro e pequenos empresários, o Sebrae tem feito esforços para contribuir. Além de disponibilizar quase 50 consultorias gratuitas e diversas outras soluções digitais a esse público, sabemos que as atividades essenciais precisam melhorar os procedimentos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e por isso fomos buscar o nosso parceiro natural, que é o Sesi”, apontou Toniato.

As micro e pequenas empresas também podem realizar a contratação dos serviços de modo separado, ou seja, somente a consultoria ou somente testes rápidos de Covid-19, com preços diferenciados.

Demais portes

As médias e pequenas empresas também podem fazer a contratação das três modalidades: consultoria completa, somente consultoria ou somente testes rápidos. Entretanto, não há subsídios por parte do Sebrae. Os interessados devem acessar o site https://www.sesies.com. br/solucoes-enfrentamento- covid-19-media-empresa/ e preencher o formulário de interesse. Assim, a equipe do Sesi ES entrará em contato com informações sobre os detalhes da consultoria, testes rápidos e condições de pagamento.

Saiba Mais

– Consultoria + Testes Rápidos do Covid 19

Nesta modalidade a empresa terá acesso a um plano completo de consultoria com diretrizes, protocolos e outros subsídios para o mapeamento do perfil dos trabalhadores de risco, elaboração do plano de enfrentamento, e triagem dos trabalhadores para realização dos testes para análise da Covid-19, além de suporte na implementação e monitoramento do plano de ação, com o objetivo de conter riscos e custos com paralisação ou contaminação.

– Somente Consultoria

As empresas que optarem pela contratação do plano sem os testes, receberão o plano de enfrentamento completo, com todas as suas diretrizes e suporte na implementação do mesmo. Porém, não haverá triagem e nem aplicação de testes nos trabalhadores para identificação da Covid-19.

– Somente testes rápidos do Covid-19

Os testes rápidos podem ser comprados de maneira avulsa, porém, para adquirir, a empresa precisa ter um SESMT próprio, com um médico responsável pela triagem e condução dos trabalhadores após o resultado. A equipe do Sesi fica responsável pela aplicação dos mesmos. Limite mínimo de 10 trabalhadores testados.