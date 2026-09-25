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Guarapari recebe o Treinão da Corrida das Igrejas em outubro; inscrições abertas

Evento aberto a toda a comunidade une saúde, fé, caminhada e corrida pelas paisagens da Praia da Concha, manguezal e bairro Kubitschek.

No sábado, 10 de outubro, o bairro Kubitschek e a região praiana de Guarapari serão palco do Treinão da Corrida das Igrejas. O evento tem como proposta promover momentos de saúde, autocuidado, integração comunitária e qualidade de vida.

A participação é aberta ao público geral, independentemente de ser corredor experiente, praticante de caminhada ou de frequentar uma igreja específica. Famílias, grupos de corrida e moradores da cidade são convidados a participar.

Percurso e Experiência

O trajeto foi planejado para proporcionar aos participantes contato com áreas verdes e praianas da cidade. A rota contempla:

  • Praia da Concha: Trecho de orla e calçadão;

  • Manguezal: Área de preservação ambiental da região;

  • Bairro Kubitschek: Passagem pela principal avenida do bairro.

Não há exigência de ritmo ou tempo limite: os inscritos podem realizar o percurso correndo ou caminhando.

Inscrição e Kit do Participante

Com taxa fixa de R$ 50,00, a inscrição garante aos participantes uma estrutura completa de apoio ao atleta:

  • Itens do Kit: Camisa oficial, sacochila e medalha de participação;

  • Suporte no Local: Pontos de hidratação e mesa de frutas.

Programação e Local de Encontro

EtapaHorário / Detalhes
DataSábado, 10 de outubro
Concentração15h30 — Ao lado do Campo de Futebol de Kubitschek, em frente à Praça Vitória (Guarapari/ES)
Horário da Largada16h00
Taxa de InscriçãoR$ 50,00 (Vagas limitadas)
Link de InscriçãoPlataforma Even3 – Corrida das Igrejas

Arquivado em:

Guarapari

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