Prefeitura de Guarapari realiza audiência pública para discutir orçamento de 2027

A Prefeitura de Guarapari realiza nesta terça-feira (15) a Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027. O encontro está marcado para as 15h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na Rua Santa Clara, nº 13, no bairro Sol Nascente.

A audiência integra o processo de elaboração do orçamento municipal para o próximo ano e será mais uma oportunidade para a população acompanhar e participar das discussões sobre a destinação dos recursos públicos.

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento que estima as receitas e define as despesas do município para o exercício seguinte. Por meio da LOA, são estabelecidos os recursos destinados a ações, programas, serviços e investimentos da administração municipal, de acordo com as prioridades definidas no planejamento público.

Ao longo de 2026, a Prefeitura já promoveu outras etapas de participação popular relacionadas ao orçamento de 2027. Em abril, foi realizada uma consulta pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027, responsável por estabelecer metas e prioridades que orientam a elaboração do orçamento.

Posteriormente, os moradores também tiveram a oportunidade de encaminhar sugestões para a construção da LOA 2027, indicando demandas e prioridades consideradas importantes para o município.

Durante a audiência desta terça-feira, a administração municipal deverá apresentar informações relacionadas à proposta orçamentária e ampliar o diálogo com moradores, entidades e organizações. A participação popular é considerada uma ferramenta para aumentar a transparência e aproximar o planejamento dos recursos públicos das necessidades da cidade.

O secretário municipal de Governo, Planejamento e Orçamento, Marcelo Pretti, ressaltou a importância da participação da sociedade no processo. “A construção do orçamento precisa estar conectada com a realidade da cidade. Ao longo deste ano, abrimos diferentes espaços para ouvir a população e receber sugestões. Agora, a audiência da LOA é mais uma oportunidade para apresentar esse planejamento, esclarecer dúvidas e fortalecer a transparência na aplicação dos recursos públicos”, afirmou.

A Prefeitura de Guarapari reforça o convite para que moradores, representantes de entidades, organizações e demais interessados participem da audiência e acompanhem as discussões sobre o orçamento municipal para 2027.