Um fotógrafo de Guarapari lançou recentemente um projeto voltado exclusivamente para mulheres acima de 18 anos. O “Dona de Si” traduz, através das lentes de Hugo Pires, a beleza do universo feminino.

Hugo que é formado em comunicação social e psicologia da comunicação tem como premissa de seu trabalho entender a individualidade de cada um, fator que quando somado às emocionantes histórias, sentimentos e paisagens exuberantes, produz imagens incríveis.

O fotógrafo afirma que o projeto foi a forma encontrada para auxiliar as mulheres a darem um “up” na autoestima, “melhorar a forma com que elas se veem, porque hoje há pessoas competindo nas redes sociais, estabelecendo padrões de beleza, criando imagens de si mesmas que não existem. Com isso, temos nos deparado com mulheres extremamente chateadas e depressivas”, afirmou.

O antes e o depois. Com esse projeto, encontrei uma forma de tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Tenho depoimentos de mulheres de como elas se sentiam antes e depois que eu fotografei”, afirmou.

Márcia Barros, por exemplo, fez um ensaio exótico com Hugo Pires e se diz encantada com o profissionalismo do fotógrafo. “Trabalho com moda, e sou extremamente exigente. Quando fechamos este ensaio, eu não tinha dúvidas que o resultado seria satisfatório. Porém… para minha surpresa o resultado ficou incrível. Hugo durante todo o ensaio conduziu o mesmo com firmeza e leveza, me deixando muito à vontade. Olhava cada ângulo imaginando um resultado antes mesmo do tratamento da foto. A energia fluiu com toda equipe. Eu super recomendo!!! Um profissional maravilhoso, apaixonado pelo o que faz, se entrega a cada ensaio por inteiro. Parabéns Hugo Pires!!! Aplausos de pé pelo seu trabalho.

Hugo garante que é normal as clientes se sentirem inseguras no início, mas ele faz questão de conhecer cada história e fazer com que cada sessão de fotos seja única. “Em minha experiência como fotógrafo me arrisco a dizer que 90% das pessoas que me procuram ficam nervosas diante da câmera, mas para resolver isso quero conhecer a história de cada cliente, saber do que gosta ou não gosta, o que faz em seu tempo livre. Esses inúmeros detalhes vão me dizer quem é cada pessoa e como vou mostrar isso nas minhas fotos. É dessa maneira que consigo click’s tão incríveis de mulheres que nunca fotografaram.”, afirmou.

Hugo promete e faz o convite: “Eu vou mostrar tudo o que você tem de especial. A beleza tem várias formas, vários detalhes. O que torna uma mulher DONA DE SI não é a aparência externa, é o amor próprio, e isso todos nós possuímos, mas às vezes nos esquecemos dele e fotografias únicas e sensíveis podem te ajudar a resgatá-lo, além de lhe ajudar a se conhecer melhor, enxergar a sua beleza e jogar sua autoestima lá no alto!

Existem vários estilos de ensaio. Venha conhecer o que combina mais com você. Seja cada vez mais “Dona de Si”, finalizou.

SERVIÇO:

Site: www.hugopiresfotografias.com.br

Instagram: instagram.com/hugopiresfotografias

Telefone: 27 99766-2036