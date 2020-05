Em tempos de isolamento social, a temperatura em todo o Espírito Santo nos próximos dias é bem convidativa para ficar em casa. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ocorre a passagem de uma frente fria pelo oceano.

De acordo com alerta emitido pela Marinha, os ventos no litoral do Espírito Santo chegar à intensidade de até 61 km/h (33 nós) entre hoje e sexta-feira (08). O Centro de Hidrografia da Marinha explica que os ventos fortes são decorrentes da passagem de uma frente fria sobre a faixa litorânea que vai do Rio de Janeiro até a Bahia. Os fortes ventos devem atingir o Espírito Santo de entre a manhã desta quinta e a manhã de sexta.

Guarapari. A previsão do tempo aponta que há uma temperatura mais baixa em Guarapari nesta quinta-feira, com máxima de 22º e mínima de 17º. Na sexta-feira, a temperatura máxima é de 23º e mínima, 18º. Chove em ambos os dias.