O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta sexta-feira (17), em Bom Jesus do Norte para o anúncio de novos investimentos. São mais de R$ 11 milhões em obras nas áreas de infraestrutura, educação, agricultura e esportes. “Estamos fazendo essas entregas logo após o feriado porque a gente não espera. Não deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje. Os sonhos das pessoas não podem esperar”, afirmou Casagrande, durante solenidade realizada no Centro do município.

“Além dos investimentos de hoje na educação, por exemplo, também estamos entregando ônibus para transporte escolar e um carro pequeno. Estamos fazendo a pavimentação com REVSOL em Barra Alegre. Esses são alguns dos investimentos do Governo do Estado, além desses mais de R$ 11 milhões que estamos anunciando agora. Enquanto eu for governador, a cidade de Bom Jesus do Norte será sempre amparada”, completou o governador.

O prefeito de Bom Jesus do Norte, Antonio Gualhano Azevedo, agradeceu a parceria do Governo do Estado com os municípios capixabas. “Tem muita coisa que eu aprendi com o governador Casagrande. Quero te agradecer por tudo que tem feito para Bom Jesus e pela sua capacidade em ser um político com P maiúsculo. Nosso município é pequeno em tamanho, mas recebeu o mesmo valor de municípios maiores para realizar projetos por meio do Fundo Cidades. Isso mostra o tratamento igual que o Estado dá hoje aos municípios”, pontuou.

Investimentos

Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai transferir R$ 5,46 milhões para o Fundo Municipal de Investimentos da Prefeitura de Bom Jesus do Norte. Além dos R$ 500 mil para elaboração da carteira de projetos estruturantes, os recursos serão aplicados na reforma do Prédio Jamile, visando à instalação do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET), na pavimentação asfáltica de diversas ruas do município e na conclusão das obras de reforma de praças da cidade.

“A transferência de recursos fundo a fundo dá mais celeridade na execução das obras e aquisição de equipamentos. Já os recursos para elaboração da carteira de projetos tornam os municípios capixabas mais aptos a pleitear recursos do Estado, da União e de demais fontes, o que favorece o desenvolvimento das cidades e a melhoria da qualidade de vida da população”, explicou a secretária de Estado de Economia e Planejamento, Maria Emanuela Pedroso.

O município de Bom Jesus do Norte vai receber ainda R$ 150 mil para aquisição de equipamentos, recursos tecnológicos e mobiliários para os polos da Universidade Aberta do Brasil que recebem cursos no âmbito da Universidade Aberta Capixaba (UnAC) do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Na área da educação, o governador Renato Casagrande anunciou o repasse de R$ 4,3 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). Os recursos serão destinados para a construção do Centro de Educação Infantil (CEI) e da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) São Sebastião.

Durante a solenidade, foram assinadas as Ordens de Fornecimento para obras de rural nas comunidades de Usina Mangaravite I e Vizulas, com investimento de R$ 260 mil. A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) será responsável pela doação de 4.003 metros quadrados de blocos intertravados tipo holandês e mais 1.254 metros de meios-fios. Em contrapartida, a Prefeitura vai realizar a instalação e toda a infraestrutura necessária na obra.

Também foi assinada a Ordem de Fornecimento de equipamentos agrícolas no valor de R$ 1,3 milhão e de dois galpões rurais para a comunidade de Vista Alegre no valor de R$ 220 mil. “Esse trabalho é fundamental e tão importante para as famílias que moram nessas localidades, que dependem desses calçamentos para se locomoverem. Já os equipamentos e galpões vão auxiliar nos trabalhos no campo”, disse o secretário de Estado da Agricultura, Mario Louzada.

Com objetivo de melhorar a infraestrutura esportiva em todo o Estado, foi anunciada a revitalização do gramado do campo Bom de Bola do bairro São Sebastião, com investimento de R$ 329 mil. Nesta ação, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), fará a instalação de um novo gramado sintético de alto padrão. Em contrapartida, caberá ao Município, caso seja necessária, a revitalização do alambrado do entorno do campo e da iluminação.

“Estamos realizando esse programa de revitalização de gramados e contemplando diversos municípios de norte a sul do Estado. Essas intervenções são importantes para colocar novamente em uso alguns campos que já não estão sendo utilizados por conta de seu estado de conservação. Além de atender as comunidades, esses novos equipamentos também poderão ser utilizados pelas prefeituras para a realização de projetos esportivos com crianças e adolescentes, como o Campeões de Futuro”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; a senadora Rose de Freitas; os deputados federais Josias Da Vitória e Neucimar Fraga; os deputados estaduais Luciano Machado, Janete de Sá e Coronel Alexandre Quintino; além de moradores e lideranças da região.